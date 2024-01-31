На Сумщині планують збудувати підземну школу

В Україні хочуть збудувати ще одну підземну школу. Цього разу про такий намір заявили на Сумщині.

Про це заявив мер міста Шостка. Власне, у цьому місті і має з'явитися цей навчальний заклад.

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На Сумщині з'явиться підземна школа

Очільник Шостки заявив, що є пропозиція назвати цю школу Underground. При цьому додав, що у місті мають реалізувати принципово новий освітній проєкт.

Він зауважив, що втілюватиме проєкт у життя управління освіти міської ради.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Нога також наголосив, що це має бути не просто укриття, а місце, де можна здобути хороші знання.

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В Україні будують підземні школи