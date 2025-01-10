Скільки підземних шкіл збудують у Харкові, і коли розпочне роботу друга
У Харкові триває будівництво підземних шкіл, аби учні у час війни могли здобувати освіту очно. Невдовзі запрацює вже другий такий заклад освіти у місті.
Це має відбутися наприкінці січня 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби міськради та слова мера Харкова Ігоря Терехова.
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Скільки підземних шкіл буде у Харкові
Терехов також розповів, скільки планують загалом спорудити підземних шкіл у місті.
У планах – будівництво ще шести підземних шкіл. Частину з них ми почнемо експлуатувати навесні, інші побудуємо до початку нового навчального року,
– повідомив очільника міста.
Зауважимо, що перша підземна школа у Харкові почала роботу у травні 2024 року. Приміщення школи має 20 класних кімнат. Тут може здобувати освіту 600 дітей.
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Що відомо про будівництво підземних шкіл
- В Україні продовжують будувати підземні школи та сховища.
- Активне будівництво триває у Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, на Херсонщині тощо.
- У перших двох містах вже розпочали роботу школи під землею.
- З будівництвом допомагають і міжнародні партнери.
- За даними МОН, на сьогодні в Україні будують понад 139 підземних шкіл.