Що таке "плай", про який співав Яремчук у "Незрівнянному світі краси"
- Слово "плай" в українській мові означає гірську стежку або шлях у горах, зокрема в Карпатах.
- Це діалектне слово має праслов’янські або південнослов’янські витоки і активно використовується в художній літературі для підкреслення етнографічного колориту.
Чимало українських пісень зберігають автентичність карпатської культури, нагадуючи, що мова здатна передати найтонші відтінки природи й людського досвіду. Але слова цього гірського регіону не завжди зрозумілі в інших куточках країни.
Яке значення слова "плай" нам дають словники, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Дивіться також Мжичка – це про погоду останніх днів: знаєте, що означає це чудернацьке слово
Що означає слово "плай"?
Лексика української мови формувалася протягом століть під впливом природних умов, традиційного способу життя та культурних контактів. Особливо багатою на колоритні діалектні слова є говіркова система українських Карпат. Одним із таких слів, незвичне для інших регіонів, є – плай.
Словник української мови: в 11 томах подає таке визначення: Плай – гірська стежка, дорога в горах. А Етимологічний словник української мови слово пов’язується з карпатським регіоном і виводиться з південнослов’янських мов, де подібні форми означають "гірський схил" або "прохід". Тому "плай" – це діалектне слово, поширене переважно в західноукраїнських говорах, зокрема в гуцульських.
Слово плай має праслов’янське або південнослов’янське коріння. Порівнюють із сербсько-хорватським plaj – "схил", "відкрите місце". Існує також версія про можливий зв’язок із румунською лексикою, де plai – це "гірський схил", "луг у горах". Така схожість пояснюється історичними контактами населення Карпатського регіону. Ймовірно, це слово в українській мові є результатом міжмовних контактів у гірських районах.
На відміну від загальновживаних слів "стежка" чи "дорога", плай має чітке етнографічне забарвлення – це не просто шлях, а саме гірська стежка, часто вузька, прокладена на схилі або через перевал.
Цікаво! Вікіпедія тлумачить "плай" як форму рельєфу. Ц плескаті гребені гір, відгалужень головних хребтів з пасовищами і скотопрогінними стежками в Карпатах, зокрема на Закарпатті.
У художньому контексті "плай" часто символізує життєвий шлях, вибір, рух уперед. І в літературі можна зустріти слово як в прямому значенні, особливо у творах, пов’язаних із карпатською тематикою, так і в метафоричному.
Наприклад, у повісті "Тіні забутих предків" Михайло Коцюбинський відтворює колорит гуцульського життя, використовуючи діалектну лексику, зокрема й слово "плай": "Він ішов вузьким плаєм понад стрімким бескидом…"
У творчості Іван Франко також трапляються карпатські діалектизми, які підсилюють етнографічну особливість описів: "Юра йшов довгий час верхом, плаєм, лишаючи село по лівій руці".
Крім того, слово зустрічаємо і в кількох українських естрадних піснях – "Гуцулянці" Івана Поповича та "Незрівнянний світ краси" Назарія Яремчука.
"А сонце кругом,
Далеко лине пісня понад краєм.
Далеко сині гори за плаями.
Гори! Гори! Там в далині."
"Незрівнянний світ краси": дивіться відео
Крім того, слово стало символічним і використовується в назвах культурних ініціатив, наприклад, український фестиваль "Червона рута" має регіональні мистецькі осередки під назвою "Плай", що підкреслює зв’язок із традицією та корінням.
Раніше ми писали про інші колоритні карпатські слова з українських пісень:
- значення слова "розмай" , з пісні "Гай, зелений гай";
- кого називають словом "вівчар" у пісні "Черемшина";
- хто така "чічка" з пісні "Гуцулянка".
Отже, плай – це діалектне слово української мови, що означає гірську стежку або шлях у горах. Лексикографічні джерела фіксують його як регіоналізм, а художня література активно використовує для створення етнографічного колориту.
Під час наступної поїздки в гори пригадайте це слово, і ви одразу мандруєте не гірською стежкою, а – плаєм! Краєвиди і слово точно додадуть колориту та вражень!