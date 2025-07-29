МОН оновило Державний стандарт початкової освіти: які зміни пропонують
- МОН України представило на обговорення оновлений Державний стандарт початкової освіти.
- Новий стандарт передбачає компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі, упорядковує вимоги до результатів навчання, враховує мовно-культурне розмаїття, забезпечує зв'язок між рівнями освіти тощо.
- Громадське обговорення триватиме до 28 серпня 2025 року.
Міністерство освіти і науки України представило для обговорення громадськості проєкт оновленого Державного стандарту початкової освіти. Долучитися можуть педагоги, очільники закладів освіти, освітянські спільноти, батьки та всі охочі.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу відомства. Чинний стандарт ухвалили у 2018 році.
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Що передбачає оновлений Державний стандарт початкової освіти?
Держстандарти переглядають щонайменше раз на 8 – 10 років.
У МОН зауважили, що за останні роки система початкової освіти зазнала суттєвих викликів через війну, зміну форматів навчання та умов роботи педагогів, а також нові потреби учнів.
Оновлений стандарт запроваджує низку структурно важливих елементів, яких не було у попередній редакції.
1. Уперше визначили компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі.
Визначили, які саме компетентності має сформувати початкова школа в межах кожної з дев'яти галузей – мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної та здоров'язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, а також галузі "Фізична культура".
2. Упорядкували вимоги до результатів навчання та запровадили орієнтири для оцінювання.
Кожна галузь отримала деталізовані орієнтири для оцінювання.
3. Врахували мовно-культурне розмаїття й потреби дітей з ООП.
У стандарті з'явилися окремі вимоги до результатів навчання для дітей, які здобувають освіту українською жестовою або іноземною жестовою мовою, а також для тих, хто навчається мовами національних спільнот.
4. Забезпечили зв'язок між усіма рівнями освіти.
Зміст освіти у 1 – 4 класах не розглядається окремо, а є частиною цілісної освітньої траєкторії дитини впродовж усієї школи.
5. Стандарт опирається на вже наявну практику.
Для вчительок і вчителів не передбачили радикальних змін у підходах до навчання. На основі оновленого стандарту створять типову освітню програму та нові модельні навчальні програми.
Громадське обговорення триватиме до 28 серпня 2025.
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Як долучитися до обговорення?
Зауваження можна надіслати:
- через платформу eDEM;
- або на електронні адреси: kateryna.taranik-tkachuk@mon.gov.ua, yevhenii.simenyk.mon@gmail.com.
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