Не кажіть "подарок": як правильно українською

Невдовзі дітлахи та дорослі святкуватимуть одне зі своїх улюблених свят. День Святого Миколая відзначатимемо 6 грудня.

У цей день є традиція дарувати та отримувтаи подарунки. 24 Канал при цьому підкаже, чи можна слово "подарунки" замінити на "подарки".

Як "подарок" українською?

Якщо ви отримали від когось якусь річ, яку вам подарували, чи хоче комусь щось подарувати, кажіть краще про подарунок, а не "подарок". Саме це слово знаходимо у Словнику української мови.

Сучасні мовознавці також радять відмовитися від слова "подарок" та замінити його такими цікавими українськими відповідниками:

подарунок;

дарунок;

дар;

гостинець.

Що цікаво, на Русі подарунки мали сакральній зміст та добрий знак. Наприклад, по обручці наречений впізнавав свою майбутню наречену. Не дивно, що у казках більшість магічних предметів герой не знаходить, а отримує у дар.

Ще на Русі слово "подарунок" мало брата-близнюка – "гостинець", що походить від слова "гість". За давнім звичаєм, людина мала заходити до чужої домівки з гостинцем, а її добре частували у цьому будинку.

Звичай дарувати подарунки та отримувати їх у дар зберігся і до сьогодні. Зокрема, у час різних свят.

