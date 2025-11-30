Не говорите "подарок": как правильно на украинском
- Слово "подарок" рекомендуют заменить.
- В украинском языке есть "подарок", "дарунок", "дар" или "гостинец".
Вскоре дети и взрослые будут праздновать один из своих любимых праздников. День Святого Николая будем отмечать 6 декабря.
В этот день есть традиция дарить и получать подарки. 24 Канал при этом подскажет, можно ли слово "подарунки" заменить на "подарки".
Интересно "Несите йолку и коньки – зима наступила": какие "зимние" суржиковые слова лучше забыть
Как "подарок" на украинском?
Если вы получили от кого-то какую-то вещь, которую вам подарили, или хотите кому-то что-то подарить, говорите лучше "про подарунок", а не "подарок". Именно это слово находим в Словаре украинского языка.
Современные языковеды также советуют отказаться от слова "подарок" и заменить его такими интересными украинскими соответствиями:
- подарунок;
- дарунок;
- дар;
- гостинець.
Что интересно, на Руси подарки имели сакральный смысл и добрый знак. Например, по обручальному кольцу жених узнавал свою будущую невесту. Неудивительно, что в сказках большинство магических предметов герой не находит, а получает в дар.
Еще на Руси слово "подарок" имело брата-близнеца – "гостинець", что происходит от слова "гість". По древнему обычаю, человек должен был заходить в чужой дом с гостинцем, а его хорошо угощали в этом доме.
Обычай дарить подарки и получать их в дар сохранился и сегодня. В частности, во время различных праздников.
Интересно В Украине не "пасмурно" и не "похолодало": какие зимние слова вы можете употреблять неправильно
