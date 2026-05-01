Тільки не "подсолнух": як правильно назвати цю красиву квітку українською

Коли ми говоримо про квітку, що повертає голову за сонцем, важливо називати її саме українським словом, а не калькувати російське. І це не лише питання грамотності, а й спосіб показати, що ми маємо власні назви рослин.

Як називати українською "подсолнух", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як правильно українською "подсолнух"?

Ця рослина-чужинець стала настільки "рідною" для українців, що стала народним символом. А от з назвою трапляється халепа, називають її на російський штиб – "подсолнух". Але українська мова має свою назву, яку фіксують словники, і її слід називати – соняшник чи сонях.

У Словнику української мови (СУМ-20) подано: соняшник – однорічна олійна рослина з великими жовтими квітами, що повертаються до сонця.

Латинська назва со́няшника – Helianthus, де частина "Heliоs" з грецької означає – сонце.

Правильно – соняшник / Мова – ДНК нації

Ще одну цікаву назву можна зустріти у словнику – "насенешник", утворене від слова "насіння". Соняшникове насіння є ласощами, щоб просто його лузати, чи як інгредієнт десертів та страв – грильяжу, цукерок, випічки, салатів, соусів.

Цікаво! У більшості мов світу, зокрема і слов'янських, назва рослини пов'язана з сонцем за її схожість та властивістю, що квітка постійно повертається до сонця: білоруська – сланечнік, польська – słonecznik, словацька – slnečnica, болгарська – слънчегле́д, чеська – slunečnice.

Сьогодні, 1 травня у світі відзначають Міжнародний День соняшника (International Sunflower Guerilla Gardening Day) – квітки, яка стала символом сонця, тепла й життєвої сили.

Свято започаткував британський садівник Річард Рейнолдс у 2010 році як екологічну акцію з висаджування соняшників у занедбаних міських місцях. Цього дня висаджують соняхи у парках, на клумбах, вздовж доріг. В цей день також відбуваються майстер-класи та тренінги садівників, конкурси, змагання, екологічні заходи.

В Україні соняшник – символ сонця, життя та Батьківщини, а також пам'яті загиблих героїв.

Що відомо про соняшник?

Соняшник походить із Північної Америки, де його вирощували індіанці ще тисячі років тому. Коли квітка потрапила у Європу її називали – "перуанська хризантема".

Він став символ палкої пристрасті й водночас вірності, і саме з цим підтекстом її зображали на картинах того часу. Соняшники особливо любив англійський король Карл І мав кілька портретів з квіткою. І саме завдяки цьому квітка стала символом монархії.

"Королівською квіткою" соняшник називали і у Франції. А короля Людовика XIV – "королем-сонцем" і завдяки рослині.

В Україну він потрапив у XVII столітті й швидко став улюбленою культурою, адже з його насіння робили олію, а квітка прикрашала подвір’я, визираючи з-за тину. Соняшник став одним із символів українського степу й села і досі ним є. Соняшники можна побачити на багатьох картинах, зокрема і на полотнах Катерини Білокур.

Цар-колос. Катерина Білокур / Wikiart

У народних легендах соняшник символізує вірність і силу життя: він завжди повертає голову до сонця, ніби шукає світло й тепло. А у фольклорі – часто уособлює душу людини, яка прагне світла й правди.

Соняшник – роду айстрових і має приблизно 54 види. Крім того, сьогодні існує кілька видів соняху декоративного, з яких виготовляють букети. Вони відрізняються формою, кольором та розміром.

А ще, квітуче соняшникове поле – улюблена локація багатьох українців для фотосесій.

Українське слово "соняшник" – це про свою назву та свою мовну ідентичність. Говоріть українською!