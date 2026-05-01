Тільки не "подсолнух": як правильно назвати цю красиву квітку українською
- Українська назва "соняшник" є правильною для квітки, відомої як "подсолнух" російською.
- Соняшник походить із Північної Америки та став культурним символом в Україні з XVII століття.
Коли ми говоримо про квітку, що повертає голову за сонцем, важливо називати її саме українським словом, а не калькувати російське. І це не лише питання грамотності, а й спосіб показати, що ми маємо власні назви рослин.
Як називати українською "подсолнух"
Як правильно українською "подсолнух"?
Ця рослина-чужинець стала настільки "рідною" для українців, що стала народним символом. А от з назвою трапляється халепа, називають її на російський штиб – "подсолнух". Але українська мова має свою назву, яку фіксують словники, і її слід називати – соняшник чи сонях.
- У Словнику української мови (СУМ-20) подано: соняшник – однорічна олійна рослина з великими жовтими квітами, що повертаються до сонця.
Латинська назва со́няшника – Helianthus, де частина "Heliоs" з грецької означає – сонце.
Ще одну цікаву назву можна зустріти у словнику – "насенешник", утворене від слова "насіння". Соняшникове насіння є ласощами, щоб просто його лузати, чи як інгредієнт десертів та страв – грильяжу, цукерок, випічки, салатів, соусів.
Цікаво! У більшості мов світу, зокрема і слов'янських, назва рослини пов'язана з сонцем за її схожість та властивістю, що квітка постійно повертається до сонця: білоруська – сланечнік, польська – słonecznik, словацька – slnečnica, болгарська – слънчегле́д, чеська – slunečnice.
Сьогодні, 1 травня у світі відзначають Міжнародний День соняшника (International Sunflower Guerilla Gardening Day) – квітки, яка стала символом сонця, тепла й життєвої сили.
Що відомо про соняшник?
Соняшник походить із Північної Америки, де його вирощували індіанці ще тисячі років тому. Коли квітка потрапила у Європу її називали – "перуанська хризантема".
Він став символ палкої пристрасті й водночас вірності, і саме з цим підтекстом її зображали на картинах того часу. Соняшники особливо любив англійський король Карл І мав кілька портретів з квіткою. І саме завдяки цьому квітка стала символом монархії.
"Королівською квіткою" соняшник називали і у Франції. А короля Людовика XIV – "королем-сонцем" і завдяки рослині.
В Україну він потрапив у XVII столітті й швидко став улюбленою культурою, адже з його насіння робили олію, а квітка прикрашала подвір’я, визираючи з-за тину. Соняшник став одним із символів українського степу й села і досі ним є. Соняшники можна побачити на багатьох картинах, зокрема і на полотнах Катерини Білокур.
Цар-колос. Катерина Білокур / Wikiart
У народних легендах соняшник символізує вірність і силу життя: він завжди повертає голову до сонця, ніби шукає світло й тепло. А у фольклорі – часто уособлює душу людини, яка прагне світла й правди.
Соняшник – роду айстрових і має приблизно 54 види. Крім того, сьогодні існує кілька видів соняху декоративного, з яких виготовляють букети. Вони відрізняються формою, кольором та розміром.
А ще, квітуче соняшникове поле – улюблена локація багатьох українців для фотосесій.
Українське слово "соняшник" – це про свою назву та свою мовну ідентичність. Говоріть українською!