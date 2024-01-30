Які функції виконують офіцери безпеки у школі, та що мають знати учні і батьки

Недавно у частині шкіл України запрацювали офіцери освітньої безпеки. Це спеціально відібрані та навчені правоохоронці, які відповідають за безпеку школярів під час навчання.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів про особливості роботи офіцерів безпеки та розтлумачив, як з ними співпрацювати.

Дивіться також На Волині у школах вже працюють офіцери безпеки

У школах України працюватимуть поліцейські

Офіцери безпеки працюватимуть, зокрема, у прикордонних областях держави, які межують із Росією та Білоруссю, та на територіях, наближених до лінії бойових дій.

Ці правоохоронці працюватимуть у школах пів року, а потім повернуться до виконання своїх попередніх обов'язків. За цей час підготують поліцейських Служби освітньої безпеки. Перевагу у конкурсі надаватимуть особам, звільненим від мобілізації, та жінкам.

Проєкт реалізовують у 402 школах Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської Миколаївської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей.

Які особливості роботи офіцерів безпеки

Головний обов'язок офіцера Служби освітньої безпеки – сприяти безпечному освітньому середовищу у школі.

До повноважень офіцерів СОБ входить запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з учасниками освітнього процесу, комунікація з екстреними службами, особисте реагування на правопорушення та у разі необхідності – виклик поліції.

У багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металодетектори, що допоможе виявляти небезпечні заборонені предмети, які хтось може принести до школи.

Також офіцер СОБ спілкуватиметься з дітьми та проводитиме заходи із запобігання правопорушень.

Як офіцер взаємодіятиме з директором школи

Офіцер СОБ підпорядковується відповідному відділу поліції громади. Директори шкіл мають сприяти його роботі у школі, надавати йому Паспорт безпеки закладу освіти. Також він забезпечує пропускний режим у школі.

Директор натомість має упорядкувати порядок пропуску батьків до школи.

Як відбуватиметься співпраця з батьками і учнями

Під час війни місцеві військові адміністрації мають право регулювати режим роботи шкіл, встановлювати певні обмеження щодо їхньої роботи з урахуванням безпекової ситуації конкретного населеного пункту.

Офіцери безпеки пропускатимуть осіб до школи через рамку або металодетектор. У разі виявлення заборонених та вибухонебезпечних предметів, вилучатимуть їх. Тож батьків та учнів просять з розумінням ставитися до роботи офіцера СОБ.