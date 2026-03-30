Помиляються майже всі: учителька знайшла мовну "пастку" для учасників НМТ

Репетиторка з української мови розповіла, яку помилку на НМТ роблять майже всі учасники, які складають українську мову. Мовиться про правила пунктуації.

Педагогиня також поділилася хитриком, який допоможе легко визначити, чи потрібно ставити кому в реченні з однорідними членами. Відповідне відео репетиторка з ніком zno_ekaterina опублікувала в інстаграмі.

Дивіться також Не повторюйте: нардеп назвав найпоширеніші помилки під час реєстрації на НМТ

Як не зробити поширену помилку на НМТ?

Педагогиня пояснила випадок з повторювальним сполучником "і".

Репетиторка розповідає про ситуацію, коли у реченні є кілька однорідних членів, поєднаних між собою повторювальним сполучником "і", який не стоїть перед першим однорідним членом, а починається після нього. За її словами, у такому разі кома перед першим "і" теж потрібна.

Освітянка при цьому зауважила, що більшість учасників – 99% – НМТ робить у таких завданнях помилку.

Як правильно розставити коми у реченні: відео

Педагогиня також порадила хитрик, як запам'ятати це правило.

Щоб правильно поставити кому в цих реченнях, необхідно прибрати букву "і" та прочитати речення без букви "і",

– зауважила вона.

Наприклад: "Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і хмари. Запахло чебрецем, і ковилою, і м'ятою" .

У коментарях окремі українці зауважили, що у школі вчили по-іншому. Зокрема, що кому треба ставити лише перед другим "і".

Цікаво! 24 Канал розповідав, що означають на галицькому діалекті "братрура, блят і бритванка".

Яке правило є у правописі?

Якщо заглянути в Український правопис, то знайдемо відповідне пояснення вживання розділових знаків. Так, якщо кілька однорідних членів речення поєднані повторювальним сполучником "і" ("й") і перед першим однорідним членом цього сполучника немає, то кому після цього слова ставити все ж треба. Про це й розповідає педагогиня.



Пояснення з правопису / скриншот

Дивіться також "Стануть законослухняними": штрафи за порушення мовного закону можуть значно підвищити

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?