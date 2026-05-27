У топі роками: які спеціальності у ХНУ імені Каразіна найчастіше обирають вступники

Ректорка Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська назвала найпопулярніші серед абітурієнтів вишу спеціальності. Вони тримаються у топі багато років поспіль.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна. При цьому додала, що у виші фіксують нові освітні тренди, пов'язані з війною та відновленням країни.

Які спеціальності у ХНУ є найпопулярнішими?

Ректорка харківського вишу зазначила, що найвищий конкурс та стабільно високий попит серед абітурієнтів ХНУ на:

ІТ-спеціальності;

Право;

Психологію;

Менеджмент;

Економіку;

Міжнародні відносини;

Медицину.

І це пояснюється як якістю освіти, так і очевидним попитом на ці професії в Україні та світі,

– уточнила вона.

І додала, що саме класичні та практичні спеціальності далі є найзатребуванішими серед вступників.

Які нові тренди з'явилися під час війни?

Ректорка ХНУ розповіла і про дуже цікаві зміни, які відбулися протягом останніх років.

З'явилися напрями, інтерес до яких суттєво зріс за останні 2-3 роки. І це дуже чітко відображає трансформацію країни,

– зазначила Кагановська.

Одним із таких напрямів стали спеціальності, пов'язані з реабілітацією та відновленням здоров'я.

Також, за словами ректорки, зараз університет ліцензує магістерську програму з терапії та реабілітації. Також планують відкрити освітньо-професійні програми з комплаєнс-менеджменту на бакалаврському та магістерському рівнях.