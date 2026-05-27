У топі роками: які спеціальності у ХНУ імені Каразіна найчастіше обирають вступники
Ректорка Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська назвала найпопулярніші серед абітурієнтів вишу спеціальності. Вони тримаються у топі багато років поспіль.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна. При цьому додала, що у виші фіксують нові освітні тренди, пов'язані з війною та відновленням країни.
Які спеціальності у ХНУ є найпопулярнішими?
Ректорка харківського вишу зазначила, що найвищий конкурс та стабільно високий попит серед абітурієнтів ХНУ на:
ІТ-спеціальності;
Право;
Психологію;
Менеджмент;
Економіку;
Міжнародні відносини;
Медицину.
І це пояснюється як якістю освіти, так і очевидним попитом на ці професії в Україні та світі,
– уточнила вона.
І додала, що саме класичні та практичні спеціальності далі є найзатребуванішими серед вступників.
Які нові тренди з'явилися під час війни?
Ректорка ХНУ розповіла і про дуже цікаві зміни, які відбулися протягом останніх років.
З'явилися напрями, інтерес до яких суттєво зріс за останні 2-3 роки. І це дуже чітко відображає трансформацію країни,
– зазначила Кагановська.
Одним із таких напрямів стали спеціальності, пов'язані з реабілітацією та відновленням здоров'я.
Також, за словами ректорки, зараз університет ліцензує магістерську програму з терапії та реабілітації. Також планують відкрити освітньо-професійні програми з комплаєнс-менеджменту на бакалаврському та магістерському рівнях.
