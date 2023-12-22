Пів тисячі поліціянтів невдовзі перебуватимуть на службі у школах, – прем'єр
Джерело:РБК-Україна
В Україні посилюють безпеку у навчальних закладах. Так, невдовзі 500 поліціянтів перебуватимуть на службі у школах.
Про це заявив очільник уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. І розповів деталі.
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Пів тисячі поліціянтів невдовзі перебуватимуть на службі у школах
Шмигаль наголосив: продовжуємо посилювати безпеку в цивільному житті. Так, до охорони порядку та посилення безпеки у школах України долучать поліцію охорони.
Вже найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в закладах освіти,
– заявив прем'єр-міністр.
І наголосив, що поліціянти забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл та пропускний режим.
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В українських школах посилюватимуть безпеку
- Очільник МВС Ігор Клименко не так давно заявив, що у школах посилюватимуть заходи безпеки.
- Так, у кожному навчальному закладі перебуватиме поліціянт.
- Це буде спеціально відібрана, навчена та екіпірована людина.
- На входах до шкіл також встановлять металошукачі та арки.
- Особливу увагу звертатимуть на школи, розташовані неподалік зони бойових дій та кордону з Білоруссю.