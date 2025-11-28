Повербанк чи павербенк: як правильно українською
- Українською правильно називати зовнішній акумулятор "повербанком", а не "павербанком".
- Є також цікаві українські відповідники.
В Україні діють графіки відключень світла. Тож часто гаджети доводиться заряджати від зовнішніх акумуляторів.
Українці часто кажуть, що використовують для цього "павербанки". Чи можна так називати цей пристрій, підкаже 24 Канал з посиланням на "СловОпис".
Як правильно назвати "павербанк"?
Power bank (англійською) – це портативний зарядний пристрій для зарядки ґаджета, коли немає можливості підживити його з допомогою електроенергії.
Українською такий зовнішній акумулятор, портативний зарядний пристрій називаємо "повербанком", а не "павербанком".
Дослівний переклад з англійської – "банк сили", "банк потужності".
Ресурс "Словотвір" також запропонував такі варіанти для заміни цього слова українськими відповідниками:
наснажник;
підзарядник;
підживлювач;
снажило;
струмосховище;
зарядник;
потужник;
живлесхов;
підживник.
