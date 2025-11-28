Укр Рус
Освіта Саморозвиток Повербанк чи павербенк: як правильно українською
28 листопада, 15:53
2

Повербанк чи павербенк: як правильно українською

Марія Волошин
Основні тези
  • Українською правильно називати зовнішній акумулятор "повербанком", а не "павербанком".
  • Є також цікаві українські відповідники.

В Україні діють графіки відключень світла. Тож часто гаджети доводиться заряджати від зовнішніх акумуляторів.

Українці часто кажуть, що використовують для цього "павербанки". Чи можна так називати цей пристрій, підкаже 24 Канал з посиланням на "СловОпис". 

Дивіться також "Я вам напам'ятаю": українці по-особливому розповідають у мережі, що їхня мама – вчителька 

Як правильно назвати "павербанк"? 

Power bank (англійською) – це портативний зарядний пристрій для зарядки ґаджета, коли немає можливості підживити його з допомогою  електроенергії.

Українською такий зовнішній акумулятор, портативний зарядний пристрій називаємо "повербанком", а не "павербанком". 

Дослівний переклад з англійської – "банк сили", "банк потужності". 

Ресурс "Словотвір" також запропонував такі варіанти для заміни цього слова українськими відповідниками:

  • наснажник;

  • підзарядник;

  • підживлювач;

  • снажило;

  • струмосховище;

  • зарядник;

  • потужник;

  • живлесхов;

  • підживник.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Читайте більше мовних пояснень: