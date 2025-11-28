Повербанк или павербенк: как правильно на украинском языке

В Украине действуют графики отключений света. Поэтому часто гаджеты приходится заряжать от внешних аккумуляторов.

Украинцы часто говорят, что используют для этого "павербанки". Можно ли так называть это устройство, подскажет 24 Канал со ссылкой на "СловОпис".

Как правильно назвать "павербанк"?

Power bank (на английском) – это портативное зарядное устройство для зарядки гаджета, когда нет возможности подпитать его с помощью электроэнергии.

На украинском такой внешний аккумулятор, портативное зарядное устройство называем "повербанком", а не "павербанком".

Дословный перевод с английского – "банк силы", "банк мощности".

Ресурс "Словообразование" также предложил такие варианты для замены этого слова украинскими аналогами:

наснажник;

підзарядник;

підживлювач;

снажило;

струмосховище;

зарядник;

потужник;

живлесхов;

підживник.

