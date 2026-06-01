Лісовий розповів, чи повернуть ЗНО
Під час війни випускники шкіл в Україні складають національний мультипредметний тест. Це спрощений варіант зовнішнього незалежного оцінювання.
Його результати потрібні для вступу до закладів вищої освіти України. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Чи повернуть ЗНО?
Міністр розповів, що в умовах війни мультитест зарекомендував себе добре.
Після війни, з огляду на цей досвід комп'ютерного тестування, ми будемо розглядати, мабуть, певний гібридний підхід,
– каже посадовець.
Швидше за все, за його словами, розділять тестування на окремі тести з окремих предметів в окремі дні після війни.
Але з огляду на безпекові умови ми все-таки сьогодні будемо залишатися в форматі НМТ. І в одноденному форматі,
– повідомив Лісовий.
І додав, що розглядали пропозиції щодо проведення тестування у межах двох днів. На це впливали такі причини: питання енергетики, безпеки, логістики, питання доступу дітей з ТОТ, з-за кордону до складання тестів. Але наразі відмовились від дводенного формату.
Що відомо про НМТ у 2026 році?
- Цьогоріч НМТ складатимуть понад 355 тисяч учасників. Це можна буде зробити і в Україні, і за кордоном.
- Іспит відбуватиметься у межах основної та додаткової сесії.
- Оцінювання розпочалося 20 травня. Основна триватиме до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
- Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у межах двох етапів.
- Понад 500 вступників складатимуть НМТ мовами нацменшин.
- Серед предметів на вибір найпопулярнішим є іноземна мова.