Чи можна не пускати дитину до школи після безсонної тривожної ночі
Джерело:Олександр Лончак
Ворог продовжує тероризувати нашу країну атаками. Тож батьки все частіше звертаються до управлінь освіти за роз'ясненнями, чи можна не відпускати дитину до школи після тривожної ночі.
Директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак розповів, на що орієнтуватися батькам учнів області. Зокрема, чи можна залишити дитину вдома.
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Чи може дитина не йти до школи після тривоги уночі
Чиновник наголосив: тільки батьки знають, у якому стані перебуває їхня дитина, та розуміють умови, в яких вона спить чи втратила сон.
І тільки вам вирішувати, як діяти в такій ситуації. Ми, освітяни, підтримаємо будь-яке рішення: зрозуміємо, якщо залишите вдома чи пропустите перший урок, так само радо з усмішкою колеги зустрінуть в затишних класах кожного, хто прийде до школи, бо освіта – наша суперзброя,
– повідомив Лончак.
І додав, що вчителі, особливо Одеси, Одеського району, півдня Одещини також емоційно й фізично втомлені. При цьому подякував їм за те, що знаходять сили продовжувати працювати невтомно і натхненно.
Єдине, що попрошу, не ставити контрольні першим уроком після таких безсонних жахливих ночей. Краще провести тренінг з ментального здоров'я,
– повідомив посадовець.
І наголосив у зверненні до батьків: безпека, турбота, здоров'я, емоційний стан, любов і захист – пріоритети. Також закликав берегти себе і своїх дітей.
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