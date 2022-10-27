Як діяти, якщо повітряна тривога або обстріл трапилися дорогою до школи
Протягом останніх двох тижнів Росія посилено обстрілює Україну ракетами та атакує дронами-камікадзе. Повітряні тривоги лунають майже щодня.
Цей терор ворога відображається і на навчанні дітей. Вони у час посиленої небезпеки змушені бігти в укриття. Що робити, якщо повітряна тривога трапилася дорогою до закладу освіти або якщо не встигли добігти до сховища під час обстрілу, читайте у матеріалу 24 каналу.
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Якщо повітряна тривога трапилася дорогою до закладу освіти
У департаменті освіти й науки Києва розповіли, як діяти батькам та дітям, якщо повітряна тривога застала їх дорогою до чи з закладу освіти. У такому разі:
- оберіть із дитиною безпечний шлях до школи та у зворотному напрямку. Тобто складіть своєрідний маршрут руху. Також оберіть укриття, які дитина зможе використовувати дорогою у разі сигналу повітряної тривоги;
- поясніть дитині, щоб вона йшла тільки за складеним маршрутом, не зупинялася і нікуди не звертала;
- наголосіть дитині, що якщо вона не може швидко дійти до школи або дому під час сигналу повітряної тривоги, повинна йти до сховища і перебувати там;
- скажіть дитині не торкатися оголених електричних дротів, невідомих предметів;
- проговоріть з дитиною правила мінної безпеки;
- повідомте класного керівника про місцеперебування дитини або попросіть її саму сповістити педагога.
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Що робити, якщо не встигли добігти до укриття під час обстрілу
Якщо стався обстріл і ви не встигли добігти до сховища, рятувальники ДСНС радять:
- негайно перейти у приміщення без вікон або скористатися правилом двох стін (перша стіна бере на себе силу вибуху, друга – руйнування);
- якщо виникла пожежа чи будинок пошкодили, варто телефонувати на 101. При цьому вкажіть точну адресу, поверх та покиньте небезпечне місце;
- якщо в будинку стався вибух – треба якнайшвидше самостійно покинути будівлю та залишити двері відчиненими, аби рятувальники не зрізали їх.