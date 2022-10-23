"У жодному разі не можна": як діяти вчителю під час повітряної тривоги
23 жовтня 2022 , 12:22Читать новость на русском
Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе. Тривога цього тижня у нашій країні лунає щодня.
Особливо пильними під час тривоги мають бути педагоги. Адже вони відповідальні за безпеку дітей у навчальних закладах. Як правильно має поводитись учитель, коли лунає сирена, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Якщо педагог – у закладі освіти
ДСНС ще раніше розробила алгоритм дій вчителя у разі повітряної тривоги під час занять у школі чи садочку. Так, педагоги мають діяти таким чином:
- миттєво сповістити учнів про загрозу та припинення заняття;
- разом із відповідальним евакуювати учнів з класу в укриття;
- вишикувати класи у дві колони; за можливості учні самоорганізовуються і йдуть у сховище;
- якщо простір обмежений, учні йдуть в укриття групами;
- відповідальні за евакуацію мають перебувати у заздалегідь визначених місцях. Учням перших та других класів під час евакуації варто надати помічників;
- медпрацівник також має перебувати у зазначеному для нього місці;
- під час евакуації дітей відповідальні стоять біля виходу зі сховища та контролюють переміщення дітей;
- під час тривоги вчитель контролює рух дітей до сховища зі шкільного подвір'я;
- в укритті відповідальні стежать за тим, аби діти швидко та обережно зайняли свої місця. Після цього перевіряють, чи всі учні сховалися від тривоги в укритті;
- у сховищі вчитель має заспокоїти та відволікти дітей під повітряної тривоги;
- віддавати дитину батькам до відбою вчитель права не має.
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Що робити вчителю, якщо тривога лунає зранку
- Якщо вчитель може за 5 – 7 хвилин добратися до школи з укриттям, то він так і має зробити. Однак варто враховувати розташування закладу освіти. У деяких регіонах до укриття треба добратися за 2 – 3 хвилини.
- Якщо у школі немає укриття, педагог має ховатися у сховищі свого будинку чи неподалік нього.