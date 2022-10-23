"У жодному разі не можна": як діяти вчителю під час повітряної тривоги

23 жовтня 2022 , 12:22
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Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе. Тривога цього тижня у нашій країні лунає щодня.

Особливо пильними під час тривоги мають бути педагоги. Адже вони відповідальні за безпеку дітей у навчальних закладах. Як правильно має поводитись учитель, коли лунає сирена, читайте у матеріалі 24 каналу.  

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Якщо педагог – у закладі освіти

ДСНС ще раніше розробила алгоритм дій вчителя у разі повітряної тривоги під час занять у школі чи садочку. Так, педагоги мають діяти таким чином: 

  • миттєво сповістити учнів про загрозу та припинення заняття;
  • разом із відповідальним евакуювати учнів з класу в укриття;
  • вишикувати класи у дві колони; за можливості учні самоорганізовуються і йдуть у сховище;
  • якщо простір обмежений, учні йдуть в укриття групами;
  • відповідальні за евакуацію мають перебувати у заздалегідь визначених місцях. Учням перших та других класів під час евакуації варто надати помічників;
  • медпрацівник також має перебувати у зазначеному для нього місці;
  • під час евакуації дітей відповідальні стоять біля виходу зі сховища та контролюють переміщення дітей;
  • під час тривоги вчитель контролює рух дітей до сховища зі шкільного подвір'я;
  • в укритті відповідальні стежать за тим, аби діти швидко та обережно зайняли свої місця. Після цього перевіряють, чи всі учні сховалися від тривоги в укритті;
  • у сховищі вчитель має заспокоїти та відволікти дітей під повітряної тривоги;
  • віддавати дитину батькам до відбою вчитель права не має. 

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Що робити вчителю, якщо тривога лунає зранку 

  • Якщо вчитель може за 5 – 7 хвилин добратися до школи з укриттям, то він так і має зробити. Однак варто враховувати розташування закладу освіти. У деяких регіонах до укриття треба добратися за 2 – 3 хвилини.
  • Якщо у школі немає укриття, педагог має ховатися у сховищі свого будинку чи неподалік нього. 

Зверніть увагу! Вимагати від вчителя під час повітряної тривоги прибути до школи незаконно. 
Автор: Марія Волошин