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Освіта Саморозвиток "О Боже": які слова не варто вживати у розповіді про поїздку на сакури
26 квітня, 12:00
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"О Боже": які слова не варто вживати у розповіді про поїздку на сакури

Марія Волошин
Основні тези
  • Українці поспішають помилуватися сакурами, які вже розквітли.
  • Найпишніший рожевий цвіт можна побачити в Ужгороді.
  • У нашій освітній рубриці підкажемо, яких слів уникати під час розповіді про поїздку на сакури.

В Україні, попри примхливу погоду, нарешті розквітли сакури. Тож українці спішать помилуватися цим рожевим дивом.

Найпишніші вони, звичайно, в Ужгороді. Як помилуватися цим рожевим раєм і потім не зіпсувати розповідь суржиком, розповість 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Як правильно розповісти про поїздку на сакури

У сто п'ятій добірці підкажемо, де ви найчастіше можете припускатися помилок. Зокрема, вживати суржикові слова. 

Квиток на поїзд не так вже й легко купити у квітні у вищезгаданий Ужгород. У час цвітіння сакур усі їдуть побачити рожевий рай у серці Закарпаття.

  • Апрєль – квітень;
  • білет і квиток;


Сакура в Ужгороді / фото Марії Волошин

Зверніть увагу! Білет – картка з питаннями для тих, хто складає іспит або залік; цінні папери. Квиток – документ, який засвідчує належність до організації; куплена картка, що дає право проїзду, відвідання музею тощо.

  • поїзд – потяг;
  • Ужгородська область – Закарпатська область;
  • розовий – рожевий;
  • сердце – серце;

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Не дивуйтесь, якщо біля кожного дерева у період цвітіння сакур, зокрема на вихідних, буде натовп.

  • сфотографірувати – сфотографувати;
  • толпа людей – натовп;
  • цвіти – квіти;
  • іздалєка – здалека;

Тому квіти можна швиденько сфотографувати зблизька, а потім ними помилуватися ще здалека.


Сакура в Ужгороді / фото Марії Волошин 

Раніше ми розповідали, як правильно називати квіти українською мовою.