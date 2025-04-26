"О Боже": які слова не варто вживати у розповіді про поїздку на сакури
- Українці поспішають помилуватися сакурами, які вже розквітли.
- Найпишніший рожевий цвіт можна побачити в Ужгороді.
- У нашій освітній рубриці підкажемо, яких слів уникати під час розповіді про поїздку на сакури.
В Україні, попри примхливу погоду, нарешті розквітли сакури. Тож українці спішать помилуватися цим рожевим дивом.
Найпишніші вони, звичайно, в Ужгороді. Як помилуватися цим рожевим раєм і потім не зіпсувати розповідь суржиком, розповість 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".
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Як правильно розповісти про поїздку на сакури
У сто п'ятій добірці підкажемо, де ви найчастіше можете припускатися помилок. Зокрема, вживати суржикові слова.
Квиток на поїзд не так вже й легко купити у квітні у вищезгаданий Ужгород. У час цвітіння сакур усі їдуть побачити рожевий рай у серці Закарпаття.
- Апрєль – квітень;
- білет і квиток;
Сакура в Ужгороді / фото Марії Волошин
Зверніть увагу! Білет – картка з питаннями для тих, хто складає іспит або залік; цінні папери. Квиток – документ, який засвідчує належність до організації; куплена картка, що дає право проїзду, відвідання музею тощо.
- поїзд – потяг;
- Ужгородська область – Закарпатська область;
- розовий – рожевий;
- сердце – серце;
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Не дивуйтесь, якщо біля кожного дерева у період цвітіння сакур, зокрема на вихідних, буде натовп.
- сфотографірувати – сфотографувати;
- толпа людей – натовп;
- цвіти – квіти;
- іздалєка – здалека;
Тому квіти можна швиденько сфотографувати зблизька, а потім ними помилуватися ще здалека.
Сакура в Ужгороді / фото Марії Волошин
Раніше ми розповідали, як правильно називати квіти українською мовою.