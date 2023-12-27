Як правильно українською назвати "празнік"
Українці часто можуть вживати суржикові слова. Навіть у час різдвяно-новорічних свят.
Однак псувати своє мовлення не варто. А на свята й поготів.
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Як правильно українською назвати празнік
Так, Освіта 24 радить не вживати суржикове найменування самого слова "свято".
- празнік – свято, празник;
Так, не кажіть, що Різдво – ваш улюблений "празнік", бо це свято. Тобто урочистості, торжество, важлива, радісна, приємна подія.
У переносному значенні святом ще називаємо подію або особу, що приносить комусь радість, насолоду, хороший настрій.
Також можете вживати красиве слово "празнИк". Його вживають здебільшого з нагоди релігійного свята, у день якого влаштовують святкування та застілля.
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