"Не 20": скільки предметів мають вивчати учні у старшій школі
Не так давно в Україні спалахнула дискусія після слів міністра освіти Оксена Лісового щодо кількості предметів у школі. Батьки вважали, що діти мають вивчати менше дисциплін.
Василь Дяків – учитель історії та громадянської освіти, співавтор державного стандарту базової середньої освіти, співавтор підручників, переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 в інтерв'ю 24 Каналу висловив свою точку зору щодо цього. Він вважає, що предметів у старшій школі має бути не 20.
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Скільки предметів має бути у старшій школі
Вчитель наголосив: говорить про це з 2016 року.
У старшій школі має бути не 20, а 8 – 10 предметів. Принаймні варто зробити частину з цих 20 предметів проєктними,
– зазначив він.
І додав: для цього можна організувати перехідний період, аби дітям і вчителям було легше адаптуватися.
Коли відразу запроваджувати у вищій школі 8 предметів, відбуватиметься значне вивільнення педагогів. Але я розумію, що скорочення предметів спричинить звільнення учителів і їхній спротив. Адже у нас освіта завжди консервативна,
– вважає Дяків.
Скорочення кількості предметів у школі: що відомо
- Очільник МОН Оксен Лісовий кілька місяців тому заявив, що кількість предметів у школах треба зменшити.
- Натомість у жодному разі – збільшувати.
- МОН взялося за оптимізацію навчальних програм та вивчення шкільного навантаження на дітей.
- Українці, до слова, активно відгукнулися на пропозицію міністра та у коментарях до його поста на фейсбуці висловили свої думки.
- Лісовий згодом заявив, що ключові навчальні дисципліни, які зараз вивчають у в школі, не скорочуватимуть.