Яких фахівців потребуватиме українська економіка після перемоги у війні

На сьогодні важливими в Україні стають професії, пов'язані із кібербезпекою. Також після перемоги нашої держави у війні затребуваними будуть інженерні та транспортні спеціальності.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

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Яких фахівців потребуватиме економіка після перемоги

Вітренко зауважив, що на сьогодні кіберзахист є основою для функціонування будь-якої інституції, як державної, так і приватної.

Після перемоги у війні важливим буде питання безбар'єрності. Тобто потрібні будуть спеціалісти із фізіотерапії, протезисти. Також – фахівці для проєктування безбар'єрних просторів, безбар’єрного доступу,

– заявив чиновник.

Не менш важливими, за його словами, після перемоги нашої держави у війну будуть інженерні та транспортні спеціальності.

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