Яких фахівців потребуватиме українська економіка після перемоги у війні
На сьогодні важливими в Україні стають професії, пов'язані із кібербезпекою. Також після перемоги нашої держави у війні затребуваними будуть інженерні та транспортні спеціальності.
Про це під час брифінгу розповів перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.
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Яких фахівців потребуватиме економіка після перемоги
Вітренко зауважив, що на сьогодні кіберзахист є основою для функціонування будь-якої інституції, як державної, так і приватної.
Після перемоги у війні важливим буде питання безбар'єрності. Тобто потрібні будуть спеціалісти із фізіотерапії, протезисти. Також – фахівці для проєктування безбар'єрних просторів, безбар’єрного доступу,
– заявив чиновник.
Не менш важливими, за його словами, після перемоги нашої держави у війну будуть інженерні та транспортні спеціальності.
Важливо Уряд планує оцінити якість освіти в Україні: Шмигаль пояснив, для чого це потрібно
Уряд планує оцінити якість освіти в Україні
- Уряд спільно з міжнародними партнерами планують оцінити якість освіти в Україні. Адже на розвиток освіти вплинули 2 роки карантину через COVID-19 та рік війни.
- Очільник уряду Денис Шмигаль наголосив, що влада робить усе, щоб якість освіти в Україні не знижувалась.
- За його словами, школярів намагаються повернути до очного навчання, принаймні в тих регіонах, де це можливо з огляду безпеки.
- Водночас прем’єр зауважив, що деякі освітні заклади зруйновано внаслідок російських обстрілів, а в деяких неможливо проводити очні заняття через бойові дії.
- Він також констатував, що після завершення війни необхідно продовжувати реформи освіти.