Переможці мовних конкурсів щомісяця отримуватимуть президентські стипендії
Джерело:МОН
Переможці двох міжнародних мовних конкурсів отримуватимуть стипендії Президента України. Мовиться про тріумфаторів конкурсів імені Петра Яцика та імені Тараса Шевченка
Стипендію переможці отримуватимуть щомісяця. Її розмір становить кілька тисяч гривень.
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Переможці мовних конкурсів отримуватимуть президентські стипендії
Так, 14 переможців ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 39 переможців XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка протягом року отримуватимуть стипендію Президента України.
Розмір стипендій у 2022 році становить:
- 1420 гривень щомісяця для учнів шкіл та училищ;
- 2870 гривень щомісяця для студентів коледжів;
- 3800 гривень щомісяця для студентів вишів.
Ці конкурси мають на меті утвердити статус української мови як державної, підносити її престиж та виховувати повагу українців до рідної мови.
До слова, фінал ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відбувся 24 червня, а ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – 12 лютого.
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Українським підліткам дадуть 100 000 гривень на проєктів
- ГО "Українська античність" запускає проєктну хвилю з громадянської освіти для учнів 8 – 11 – х класів.
- Завдяки програмі підлітки зможуть взяти участь у тренінгах та отримати сучасні навички. Зокрема, створити власні інноваційні проєкти, отримати фінансування на їхнє впровадження і таким чином стати змінотворцями у своїх громадах.
- Ментори допоможуть усім командам, що пройдуть конкурсний відбір, – 10 командам з Харківської області та 10 – з Чернігівської області – створити проєкти молодіжного простору в їхніх населених пунктах.
- Дві найкращі ідеї (одна – у Харківській та одна – у Чернігівській області) профінансують. Дві команди отримають товари та/або послуги на 100 000 гривень на реалізацію проєктів.
- Анкета для реєстрації доступна за посиланням. Заповнити її можна до 30 грудня 2022 року.
- Більше деталей можна знайти на Facebook-сторінці організаторів.