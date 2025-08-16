Горіховий Спас: як українською привітати з цим святом
- Горіховий Спас святкують 16 серпня, його справжня назва - Перенесення Нерукотворного Образу Ісуса Христа.
- Традиції свята включають освячення горіхів і хліба, випікання першого хліба з нового врожаю та купівлю полотна на ярмарках.
- Це свято символізує врожай, завершення літа та вдячність за дари землі, а також включає привітання з побажаннями добра, миру і достатку.
Серпень місяць кількох важливих свят – Спасів – Медового, Яблучного та Горіхового. Сьогодні останній з них, з яким варто привітати близьких.
Як гарно привітати з Горіховим Спасом, пише 24 Канал.
Яка справжня назва свята?
Горіховий Спас, який святкують 16 серпня, – це народна назва церковного свята Перенесення Нерукотворного Образу Ісуса Христа.
Нагадаємо, що цього року свята припадають на:
Медовий – 1 серпня
Яблучний – 6 серпня
Горіховий – 16 серпня
Назва "Горіховий" – народна, оскільки починають дозрівати горіхи, зокрема ліщина. А слово "Спас" походить від "Спаситель", тобто Ісус Христос.
У народі це свято також називають Хлібним (бо печуть хліб із нового зерна) або Полотняним (через ярмарки, де продавали тканини).
Горіховий Спас – це перш за все, свято врожаю, завершення літа і вдячності за дари землі на яке наклали християнське свято.
А тому основними традиціями є освячення горіхів і хліба – до храму несуть кошики з горіхами, зерном, свіжими колосками, пирогами.
Цьому дню присвячувати випікання першого хліба з нового врожаю зерна, як символ достатку. А ще вважалося поганою прикметою піти з ярмарку без тканини – сувою полотна для сорочки.
І головне, за старим календарем – 29 серпня, закінчувалося літо і розпочинався новий сезон – осінь.
Як гарно привітати українською з Горіховим Спасом?
Звичайно це свято теж варте гарних слів та привітань – почути щире слово завжди приємно.
***
Горіховий Спас сьогодні для вас
Готує великий зимовий запас
Добра і достатку у вашій родині
Найкращих прогнозів нашій країні.
***
З Горіхово-Хлібним Спасом! Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібно-ситним під мирним небом у вільній Україні.
***
Останній Спас вітає вас!
Добра, любові, миру!
Горіхів щедрість, хліба смак
на стіл в кожну родину!
І тиші, спокою душі та Божої опіки!
Бережіть себе та рідних!
***
З Горіховим та Хлібним Спасом! Нехай достаток входить в дім, щоб був хліб і до хліба в нім! І жилося вам у Мирі всім на радість! Здоров'я! Миру! Достатку!
***
З Третім Спасом вітаю,
успіхів в усьому бажаю!
По житті сонячної погоди,
захисту від усієї негоди!
Смакуйте літо і привітайте рідних з цим святом!