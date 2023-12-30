Не зіпсуйте свято: як правильно привітати з Новим роком українською

Напередодні Нового 2024 року українці шукають красиві вітання зі святом для поздоровлення своїх рідних та знайомих. Навіть у час терору росії, адже наш народ не зламати.

При цьому варто не зіпсувати привітання з Новим роком помилками та суржиковими словами. Освіта 24 підкаже основні з них.

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Як правильно привітати з Новим роком українською

Так, у переддень свята ми можемо почути такі привітання:

"З наступаючим Новим роком!";

"З наступаючим вас!".

Але так казати не варто. При цьому поянюємо, чому краще забути ці форми новорічних вітань.

Запам'ятайте: Новий рік ні на що і ні на кого не наступає, він – прийдешній! Так, Новий рік приходить і настає.

Тож правильно казати:

"З прийдешнім Новим роком!";

"З передноворіччям!".

Тільки так вітайте та поздоровляйте рідних і близьких.

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