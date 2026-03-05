Втратите рік: який прохідний бал для вступу треба набрати на НМТ-2026

Сьогодні, 5 березня, стартувала реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Сам НМТ розпочнеться у травні.

Аби мати можливість вступати цьогоріч до вишу, учасники мають набрати певну мінімальну кількість балів на тестуванні. Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Дивіться також Можуть не допустити до тестування: як успішно зареєструватися на НМТ-2026

Який мінімальний бал на НМТ треба набрати?

Вакуленко зауважила: для того, аби мати можливість вступати до вишу в Україні у 2026 році, потрібно набрати прохідний бал з кожного з предметів НМТ. Уточнимо при цьому, що знання учасників перевірятимуть на тестуванні з чотирьох предметів.

Цьогоріч це не менш ніж 15% від максимальної кількості тестових балів майже з усіх предметів. Окрім української мови та історії України, де потрібно набрати на 1 бал більше від 15% максимальної кількості тестових балів,

– повідомила очільниця УЦОЯО.

До слова Український центр оцінювання якості освіти уточнив список усіх країн, з якими вже вдалося домовитися про проведення НМТ. Зараз таких 31.

І додала, що те, який саме четвертий предмет для складання обрав той чи той вступник, вплине на потенційні результати для вступу до вишу.



Скільки балів треба набрати на НМТ-2026 / скриншот відео

Дивіться також Випускники обов'язково повинні мати цей документ на реєстрацію на НМТ-2026

Що відомо про НМТ-2026?