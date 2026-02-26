Укр Рус
26 лютого, 22:48
Прогулам – ні: в Україні посилять контроль за пропусками в школах і садках

Софія Рожик
Основні тези
  • Уряд України посилює контроль за пропусками в школах і дитячих садках.
  • Оновлення включають удосконалення алгоритмів передачі інформації, використання цифрових сервісів та автоматизованих систем для захисту права дітей на освіту.

Уряд вирішив значно посилити контроль за пропусками в школах і дитячих садках. Зміни спрямовані на покращення взаємодії між закладами освіти, службами у справах дітей і правоохоронними органами.

Інформування про відсутність дітей відбуватиметься за допомогою електронних комунікацій. Про це повідомив начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Василь Богдан, а відповідну постанову уже опублікували на сайті Кабміну.

Що зміниться для школярів?

Відтепер обмінюватися інформацією про відсутність дітей можна буде оперативніше. Це дозволить своєчасно реагувати на випадки прогулів та вживати необхідних заходів у межах законодавства.

Богдан зазначив, що у центрі уваги – безпека дітей, підтримка родин і забезпечення доступу до освіти для кожної дитини.

Це ще один важливий крок до посилення превентивної роботи в громадах та формування єдиної системи раннього реагування на ризики, пов'язані з порушенням права дітей на освіту,
– зазначив він.

Оновлення передбачають:

  • удосконалення алгоритмів передачі інформації між закладами освіти, органами управління освітою, службами у справах дітей та підрозділами Нацполіції;
  • оперативне інформування про дітей, які не відвідують заклади освіти або вибули з навчання;
  • визначення строків опрацювання даних і передачі інформації;
  • використання цифрових сервісів та автоматизованих інформаційних систем для швидкого реагування;
  • посилення системного підходу до захисту права кожної дитини на освіту.

