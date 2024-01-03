Як правильно українською назвати простуду
Чимало українців може у щоденному мовленні вживати суржикові слова. Навіть якщо краяни говорять про захворювання та лікування.
Особливо такі теми актуальні взимку. Все ж Освіта 24 радить не засмічувати своє мовлення.
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Як правильно українською назвати простуду
Що цікаво, є слова, які українці навпаки оминають увагою, бо вважають суржиковими. Одним із таких є "простуда".
Це слово не варто вважати непритаманним нашій мові. Його фіксують українські словники.
Так, охолодження організму людини, що спричинює різні хвороби, можна назвати не лише застудою, а й простудою.
При цьому ви можете казати, якщо занедужали, що застудилися або простудитися.
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Які ще "зимові" суржикові слова забути
- Раніше ми також розповідали, які ще суржикові слова краще забути.
- Для початку зауважимо, що не варто вживати слово "голольод". Для заміни є аж два красиві відповідники.
- Також не варто копіювати януковича і казати "йолка". Як казати назвати це зелене дерево, читайте тут.
- А як сказати українською "поскользнутися", ми розповідали також.