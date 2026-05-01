"На протязі" і "протягом": не плутайте більше ці слова у мовленні

Багато хто вживає вислів "на протязі року" чи "на протязі дня", навіть не замислюючись, що це – помилка. Варто розуміти, що дрібна неточність може змінити сенс вислову й навіть зробити його комічним.

Яка помилка прихована у словах "на протязі", розповідаємо з посиланням на ресурс "Мова – ДНК нації".

Як помиляються у слові "на протязі"?

Однією з найпоширеніших мовних помилок, про яку часто розповідають мовознавці та філологи, є неправильне використання фрази "на протязі".

У розмові часто можна почути вислів "на протязі року". Проте це – помилка, яка виникла через калькування з російської мови – "на протяжении".

У Словнику української мови (СУМ-20) слово "протяг" означає – рух повітря, вітер у приміщенні. Слово "протяг" походить від дієслова "тягти" – "рухати, переміщати". Тобто вислів "на протязі" буквально означає – "там, де дме вітер".

"На протязі" – на різкому струмені повітря, що продуває приміщення крізь щілини, отвори, розташовані одне проти одного.

У значенні "часовий відрізок" українська мова використовує похідні "протягом", "упродовж", "впродовж", які закріплені в словниках і нормативних джерелах.

Тому, якщо хочете сказати про часовий відрізок – "впродовж певного часу", то правильно вживати слова:

протягом року

упродовж місяця

впродовж дня

У художніх текстах протяг часто має образне значення: "холодний протяг у хаті" – символ дискомфорту чи самотності.

Тому вислів "на протязі року" звучить комічно: ніби весь рік ми сидимо "на вітрі".

Цікаво! Протяг має і ще одне значення – простір (в одному з трьох вимірів: довжині, ширині, висоті), на якому що-небудь розташовується, міститься: "Боярин.. поглянув горами, куди на далекий протяг понад потоком вилася між скалами протерта гірська дорога" (Іван Франко).

У радянських словниках української мови ви зустрінете пояснення "на протязі" – якийсь час, плин часу. І приклади з літератури переважно ХХ століття. Можливо, тоді ще не вважали помилкою, але сьогодні мовознавці наголошують, що так говорити не варто.

Правильно казати "протягом" або "упродовж", коли йдеться про час. А "на протязі" залишимо для опису руху повітря. Це маленька деталь, але вона показує, наскільки важливо дбати про точність і красу українського слова.

Які ще мовні помилки ми не помічаємо?

Мовознавці наголошують і на ще кількох помилках, які можна часто почути. Деякі – калькування, деякі – мовні покручі.

Не "на слідуючій неділі" – наступного тижня.

Не "з наступаючими / наступающими" – з прийдешніми святами .

Не "кожного дня" – щодня.

