Назвали переможців Радіодиктанту-2023: якої поширеної помилки припустилися учасники
Джерело:Суспільне Культура
В Україні оголосили результати Радіодиктанту національної єдності 2023 року. Його краяни писали 27 листопада.
Так, дві учасниці не зробили у тексті жодної помилки. Хто це та якої найпоширенішої помилки припустилися українці у тексті "Дороги України", читайте далі.
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Оголосили переможців Радіодиктанту – 2023
Так, дві учасниці флешмобу, які не припустилися у тексті жодної помилки:
- Галина Шура – вчителька української мови та літератури з Волинської області – вона втретє стала переможницею конкурсу;
- Христина Гоянюк – львів'янка, постійна учасниця Радіодиктанту.
Без подарунків також не залишать 5 учасників Радіодиктанту, які зробили у тексті лише одну помилку. Це:
- Олеся Жу (Olesia Zhu – такою була назва електронної пошти);
- Євгенія Антонюк;
- Вікторія Норичка;
- Іванна Рубан;
- Юлія Шевченко.
Скільки листів надіслали на перевірку
Майже 20 тисяч осіб надіслали свої диктанти на перевірку. Близько 3 тисяч – паперові листи. До речі, цього року на адресу Українського радіо надіслали також один лист із Москви. Але він не став переможним.
Географія листів цього року, як завжди, світова. Найбільше листів – з України, є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав,
– розповіла координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.
До комісії з перевірки Радіодиктанту входило 7 експертів, їхні імена не розголошують.
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Як відбувався Радіодиктант – 2023
- У 2023 році Радіодиктант вперше відбувся 27 жовтня через зміну календаря.
- Текст називався "Дороги України". Його написала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.
- Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
- Українці писали Радіодиктант удома, на роботі, у школі, на фронті, в укритті, на березі річки, за кордоном.
- А які цікаві слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають, читайте тут.