Назвали переможців Радіодиктанту-2023: якої поширеної помилки припустилися учасники

В Україні оголосили результати Радіодиктанту національної єдності 2023 року. Його краяни писали 27 листопада.

Так, дві учасниці не зробили у тексті жодної помилки. Хто це та якої найпоширенішої помилки припустилися українці у тексті "Дороги України", читайте далі.

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Оголосили переможців Радіодиктанту – 2023

Так, дві учасниці флешмобу, які не припустилися у тексті жодної помилки:

Галина Шура – вчителька української мови та літератури з Волинської області – вона втретє стала переможницею конкурсу;

Христина Гоянюк – львів'янка, постійна учасниця Радіодиктанту.

77-річна львів'янка – Христина Гоянюк – встановила рекорд України із написання радіодиктантів. Вона долучається до флешмобу уже 23 роки поспіль.

Без подарунків також не залишать 5 учасників Радіодиктанту, які зробили у тексті лише одну помилку. Це:

Олеся Жу (Olesia Zhu – такою була назва електронної пошти);

Євгенія Антонюк;

Вікторія Норичка;

Іванна Рубан;

Юлія Шевченко.

Скільки листів надіслали на перевірку

Найпоширенішою помилкою, яку зробили українці у тексті, стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.

Майже 20 тисяч осіб надіслали свої диктанти на перевірку. Близько 3 тисяч – паперові листи. До речі, цього року на адресу Українського радіо надіслали також один лист із Москви. Але він не став переможним.

Географія листів цього року, як завжди, світова. Найбільше листів – з України, є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав,

– розповіла координаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько.

До комісії з перевірки Радіодиктанту входило 7 експертів, їхні імена не розголошують.

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Як відбувався Радіодиктант – 2023