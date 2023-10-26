Радіодиктант-2023: коли і як долучитися та які секрети підготовки засвоїти
27 жовтня, у День української писемності та мови, відбудеться Радіодиктант національної єдності 2023. Його писатимуть мільйони українців.
При цьому як у межах нашої держави, так і за кордоном. Освіта 24 розповідає, коли і як долучитися до флешмобу, а також підкаже поради, які допоможуть отримати кращий результат.
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Коли відбудеться Радіодиктант у 2023 році
Цього року Радіодиктант вперше відбудеться 27 жовтня через зміну календаря. Він розпочнеться об 11:00. Долучитися можуть усі охочі.
Хто автор та читець і як називається текст
Авторкою тексту у 2023 році є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читатиме його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
Текст називається "Дороги України".
Коли оприлюднять текст
Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.
Де слухати і дивитися Радіодиктант – 2023
Радіодиктант цьогоріч відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години. Його можна слухати і дивитися на:
- на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;
- в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на ютуб-каналі Українського Радіо;
- на фейсбук-сторінках Суспільного.
Поради, які допоможуть написати диктант краще
- слухайте уважно інтонацію читця та звертайте увагу на паузи;
- будьте максимально зосереджені на написанні;
- зверніть увагу на зміни у правописі після 2019 року;
- якщо сумніваєтесь у тому, яку літеру написати у слові, підберіть спільнокореневе.
Які книги можна переглянути для підготовки
Які книги прочитати для підготовки до Радіодиктанту / Суспільне
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Як відбувся Радіодиктант національної єдності – 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада.
- Авторкою тексту була українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, читцем – акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. Текст називався "Твій дім".
- Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і під час повітряної тривоги у бомбосховищах.
- При цьому встановили рекорд під час написання.
- Радіодиктант започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.