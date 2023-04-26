Грошей не передбачили: у МОН розповіли, що буде з реформою Нової української школи

Реформа Нової української школи загальмувала. Через війну її майже не реалізовували та й грошей на неї не передбачили.

Очільник МОН Оксен Лісовий розповів, що на втілення реформи потрібно 1,5 мільярда гривень, які передбачали на 2022 рік. Але через війну ці гроші скерували на оборону країни.

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Яка доля чекає на реформу НУШ

Посадовець розповів, що на 2023 рік у бюджеті також не заклали кошти на НУШ. А ці гроші потрібні для підвищення кваліфікації вчителів, оснащення лабораторій, друк підручників. Також потрібно від 100 до 500 мільйонів гривень на компенсацію втраченого обладнання. Сума витрат на відновлення навчальних закладів зростає, адже тривають бойові дії.

Щоб продовжити втілення НУШ, потрібно розробити систему і забезпечити навчання вчителів-предметників. Бо реформа без вчителя нічого не варта. Проте водночас маємо і переосмислити її суть,

– заявив міністр.

І додав, що зараз потрібно враховувати виклики війни. Автори реформи НУШ і вчителі-практики згодні враховувати досвід і нові реалії, внести корективи і якомога швидше запускати все в роботу.

Також Лісовий заявив, що уряд чує і розуміє потреби дофінансування сфери освіти. При цьому міністр уточнив, що дефіцит державної субвенції на зарплату вчителям становить понад 8 мільярдів гривень. І ці гроші теж треба знайти.

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