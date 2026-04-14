У школах України створять освітні простори за 700 мільйонів
- Уряд України виділить 700 мільйонів гривень на створення сучасних освітніх просторів у школах для підтримки реформи НУШ.
- Кошти підуть на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для різних кабінетів і STEM-лабораторій, а проєкти проходитимуть конкурс для отримання субвенції.
Посадовці виділять 700 мільйонів гривень на створення сучасних освітніх просторів у школах. Уряд вже погодив надання коштів.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко. Вона зазначила, що у межах впровадження НУШ продовжують оновлення навчальних просторів у школах.
Дивіться також У Раді назвали основні виклики реформи старшої школи
Як облаштовують простори у школах?
Посадовиця уточнила, що в Україні змінюють підхід до облаштування: від точкового дооснащення – до повного ремонту класів.
Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій,
– заявила Свириденко.
Кошти на ремонт мають виділити з місцевих бюджетів або нададуть партнери.
Зверніть увагу! Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак написав у телеграмі, що реформа старшої профільної школи в Україні відбудеться за будь-яких умов. Це майбутнє понад 2,5 мільйона учнів.
До слова, це частина реформи старшої профільної школи – третього етапу НУШ.
Субвенцію зможуть отримати комунальні школи, які:
увійдуть до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями;
проводять навчання очно або змішано;
мають не менш ніж 60 учнів у 8 класах;
забезпечують щонайменше 10% співфінансування з місцевого бюджету.
Проєкти проходитимуть конкурс. Умови та старт приймання заявок оголосить МОН України.
Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.
Що відомо про реформу "Профільна"?
З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- Торі у вересні розпочалося пілотування. Цей етап передбачає тестування нових програм. До нього долучилися 30 ліцеїв із 19 областей.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що перехід на 12-річну школу – це не про "додатковий рік" навчання, а про приведення освітньої системи до європейського стандарту.
- Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її. Про це вказано у відповіді на петицію щодо перегляду та тимчасового коригування реалізації реформи НУШ.