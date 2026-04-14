Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко. Вона зазначила, що у межах впровадження НУШ продовжують оновлення навчальних просторів у школах.

Як облаштовують простори у школах?

Посадовиця уточнила, що в Україні змінюють підхід до облаштування: від точкового дооснащення – до повного ремонту класів.

Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій,

– заявила Свириденко.

Кошти на ремонт мають виділити з місцевих бюджетів або нададуть партнери.

Зверніть увагу! Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак написав у телеграмі, що реформа старшої профільної школи в Україні відбудеться за будь-яких умов. Це майбутнє понад 2,5 мільйона учнів.

До слова, це частина реформи старшої профільної школи – третього етапу НУШ.

Субвенцію зможуть отримати комунальні школи, які:

увійдуть до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями;

проводять навчання очно або змішано;

мають не менш ніж 60 учнів у 8 класах;

забезпечують щонайменше 10% співфінансування з місцевого бюджету.

Проєкти проходитимуть конкурс. Умови та старт приймання заявок оголосить МОН України.

Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.

