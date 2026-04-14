Об этом в своем телеграмм-канале сообщила глава украинского правительства Юлия Свириденко. Она отметила, что в рамках внедрения НУШ продолжают обновление учебных пространств в школах.

Как обустраивают пространства в школах?

Чиновница уточнила, что в Украине меняют подход к обустройству: от точечного дооснащения – до полного ремонта классов.

Средства направлены на технику, мультимедийное оборудование, мебель для кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии и STEM-лабораторий,
– заявила Свириденко.

Средства на ремонт должны выделить из местных бюджетов или предоставят партнеры.

Обратите внимание! Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак написал в телеграмме, что реформа старшей профильной школы в Украине состоится при любых условиях. Это будущее более 2,5 миллиона учеников.

К слову, это часть реформы старшей профильной школы – третьего этапа НУШ.

Субвенцию смогут получить коммунальные школы, которые:

  • войдут в сеть профильной старшей школы в 2027 году или являются специализированными лицеями;

  • проводят обучение очно или смешанно;

  • имеют не менее 60 учеников в 8 классах;

  • обеспечивают не менее 10% софинансирования из местного бюджета.

Проекты будут проходить конкурс. Условия и старт приема заявок объявит МОН Украины.

Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.

Что известно о реформе "Профильная"?

  • С 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.

  • В сентябре прошлого года началось пилотирование. Этот этап предусматривает тестирование новых программ. К нему присоединились 30 лицеев из 19 областей.
  • Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
  • В 10 – 12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
  • Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что переход на 12-летнюю школу – это не о "дополнительном годе" обучения, а о приведении образовательной системы к европейскому стандарту.
  • Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее. Об этом указано в ответе на петицию о пересмотре и временной корректировке реализации реформы НУШ.