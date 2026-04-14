Об этом в своем телеграмм-канале сообщила глава украинского правительства Юлия Свириденко. Она отметила, что в рамках внедрения НУШ продолжают обновление учебных пространств в школах.

Как обустраивают пространства в школах?

Чиновница уточнила, что в Украине меняют подход к обустройству: от точечного дооснащения – до полного ремонта классов.

Средства направлены на технику, мультимедийное оборудование, мебель для кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии и STEM-лабораторий,

– заявила Свириденко.

Средства на ремонт должны выделить из местных бюджетов или предоставят партнеры.

Обратите внимание! Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак написал в телеграмме, что реформа старшей профильной школы в Украине состоится при любых условиях. Это будущее более 2,5 миллиона учеников.

К слову, это часть реформы старшей профильной школы – третьего этапа НУШ.

Субвенцию смогут получить коммунальные школы, которые:

войдут в сеть профильной старшей школы в 2027 году или являются специализированными лицеями;

проводят обучение очно или смешанно;

имеют не менее 60 учеников в 8 классах;

обеспечивают не менее 10% софинансирования из местного бюджета.

Проекты будут проходить конкурс. Условия и старт приема заявок объявит МОН Украины.

Важно! До 1 сентября 2027 года общины должны сформировать сеть образовательных учреждений, которая будет содержать школы начального образования (1 – 4 класса), гимназии (5 – 9) и лицеи (10 – 11), сообщила заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, пишет УП.

Что известно о реформе "Профильная"?