"Це крайній термін": коли в Україні створять ліцеї для старшокласників

В Україні триває підготовка до повноцінного впровадження реформи старшої школи з 2027 року. Зараз "Профільна" – на стадії пілотування.

Міністерство освіти і науки України просить громади не чекати літа 2027 року та створювати вже мережі академічних ліцеїв у межах реформи. На цьому наголосила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, зазначає Osvita.ua.

На чому акцентують у МОН?

Посадовиця акцентувала, що до 1 вересня 2027 року мережа ліцеїв має бути повністю сформована.

Це крайній термін, коли ліцеї мають стати окремими юридичними особами (або принаймні бути відокремленими від початкової школи та гімназії, за певними винятками),

– уточнила Кузьмичова.

Тож у МОН закликають громади не чекати до літа 2027 року, а ухвалювати рішення зараз, щоб встигнути підготувати педагогів та інфраструктуру.

Зверніть увагу! Станом на кінець 2025 року 39% громад сформували і затвердили нові мережі закладів освіти, розповіла заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, зазначає Укрінформ.

Заступниця Лісового також зазначила, що МОН апробовуватиме реформу у 150 обраних ліцеях з вересня. Тут опрацьовуватимуть складні моменти.

Що відомо про реформу "Профільна"?