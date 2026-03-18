"Це крайній термін": коли в Україні створять ліцеї для старшокласників
- Міністерство освіти і науки України закликає громади створювати мережі академічних ліцеїв до 2027 року у межах реформи старшої школи.
- Станом на кінець 2025 року 39% громад вже сформували та затвердили нові мережі закладів освіти.
В Україні триває підготовка до повноцінного впровадження реформи старшої школи з 2027 року. Зараз "Профільна" – на стадії пілотування.
Міністерство освіти і науки України просить громади не чекати літа 2027 року та створювати вже мережі академічних ліцеїв у межах реформи. На цьому наголосила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, зазначає Osvita.ua.
На чому акцентують у МОН?
Посадовиця акцентувала, що до 1 вересня 2027 року мережа ліцеїв має бути повністю сформована.
Це крайній термін, коли ліцеї мають стати окремими юридичними особами (або принаймні бути відокремленими від початкової школи та гімназії, за певними винятками),
– уточнила Кузьмичова.
Тож у МОН закликають громади не чекати до літа 2027 року, а ухвалювати рішення зараз, щоб встигнути підготувати педагогів та інфраструктуру.
Зверніть увагу! Станом на кінець 2025 року 39% громад сформували і затвердили нові мережі закладів освіти, розповіла заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, зазначає Укрінформ.
Заступниця Лісового також зазначила, що МОН апробовуватиме реформу у 150 обраних ліцеях з вересня. Тут опрацьовуватимуть складні моменти.
Що відомо про реформу "Профільна"?
Реформа Нової української школи триває понад 8 років. Старша профільна школа є третім етапом.
З 2027 року вже повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня 2025 року стартувало пілотування 12-річної школи. Цей етап передбачає тестування нових програм. До нього долучилися 30 ліцеїв із 19 областей.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що перехід на 12-річну школу – це не про "додатковий рік" навчання, а про приведення освітньої системи до європейського стандарту.
- Українці створили петицію про призупинення реформи Нової української школи (НУШ). Вона вже набрала потрібні 25 тисяч голосів. Петицію зареєстрували на сайті Кабміну 19 лютого.