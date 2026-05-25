Отримають 460 мільйонів: визначили перелік перших ліцеїв у межах реформи "Профільна"

В Україні триває пілотування реформи старшої профільної школи. Повноцінно вона запрацює із наступного року.

Натомість зараз Комісія МОН України визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, яким нададуть кошти на сучасні освітні простори вже цьогоріч. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Дивіться також Ліцеї в Україні працюватимуть за новими правилами

Кому надійдуть кошти?

Ліцеї отримають 459,3 мільйона гривень. Кошти скерують на облаштування лабораторій природничої освітньої галузі для якісного викладання фізики, хімії, біології та/або інтегрованих курсів, зокрема у STEM-лабораторіях.

У МОН кажуть, що школи мають отримати обладнання, аби учні могли проводити дослідження та експерименти.

Заявки оцінювали за рейтинговою системою. Зокрема, враховували:

кількість учнів;

можливість закладу організувати безпечне навчання;

проєктну потужність закладу;

рівень забезпечення кваліфікованими вчителями з профільних предметів;

забезпечення підвезення учнів і вчителів та проживання школярів у пансіонах;

співпраця школи із вишами та роботодавцями;

рівень співфінансування з місцевого бюджету.

Дивіться також "Бояться виборів": чи скорочуватимуть мережу вишів в Україні надалі

На чому акцентують цьогоріч?

2026 року у межах реформи роблять акцент на облаштуванні освітніх просторів. Цьогоріч на це у державній казні передбачили 3,2 мільярда гривень.

Пілотні ліцеї отримають 1,2 мільярда гривень. 1,3 мільярда гривень передбачили на оновлення просторів у гімназіях. 700 мільйонів гривень скерують на сучасні освітніх просторів у майбутніх академічних ліцеях.

Дивіться також На українську освіту скерували 91 мільйон доларів

Що відомо про реформу "Профільна"?