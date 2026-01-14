Скільки громад схвалили мережу закладів освіти у межах реформи старшої школи

З 2027 року у нашій державі повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні здобуватимуть шкільну освіту вже 12 років.

В Україні станом на кінець минулого року 39% громад сформували і затвердили нові мережі закладів освіти, розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Скільки громад уже затвердили мережі закладів освіти?

Ще 36% громад перебували на стадії громадського обговорення, зауважила посадовиця. Зазначимо, що реформа передбачає зміни у мережі освітніх закладів громад: вони стануть академічними ліцеями або ж гімназіями.

Загалом в Україні планують створити приблизно 1800 академічних ліцеїв. За словами Кузьмичової, це оптимально компромісна кількість, яка потрібна наразі Україні для того, щоб забезпечити доступністю до якісної старшої профільної школи дітей незалежно від місця їхнього проживання.

Посадовиця також зазначила, що впровадження реформи потребує активної взаємодії на рівні громад.

Що відомо про реформу старшої профільної школи?