Укр Рус
Освіта Освіта в Україні "Великі переваги": учні трьох львівських шкіл вчитимуться вже 12 років
15 грудня, 19:48
2

"Великі переваги": учні трьох львівських шкіл вчитимуться вже 12 років

Марія Волошин
Основні тези
  • Три львівські школи беруть участь у пілотному проєкті МОН з реформи старшої школи.
  • З наступного року учні цих шкіл навчатимуться не 11, а 12 років.

З наступного року у Львові учні трьох шкіл навчатимуться не 11, а 12 років. Ці заклади освіти долучились до пілотного проєкту МОН з реформи старшої школи.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення директора департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрія Закалюка.

Дивіться також У МОН спрогнозували, скільки закладів освіти налічуватиме мережа ліцеїв 

Які школи братимуть участь у пілотуванні реформи?

До пілоту реформи у Львові долучились:

  • СЗШ №84;

  • школа "Лідер";

  • Львівська лінгвістична гімназія.

Уже із 2026 року старшокласники цих закладів навчатимуться 12 років.

Три школи Львова були відібрані в реалізацію пілотного проєкту з реформи старшої профільної школи. Тому дев'ятикласники нашого міста, які мають бажання вже з наступного року вибирати предмети і вчитися в профільних класах академічних ліцеїв, просимо звертатись до адміністрації своїх шкіл і брати участь крутому пілоті. Ви будете єдиними випускниками 2029 року, що теж матиме великі переваги для вас, 
– заявив чиновник. 

До слова, у Львові сформували попередню проєктну мережу закладів старшої профільної школи. До неї наразі увійшли 27 закладів освіти, які можуть стати академічними та науковими ліцеями.

Дивіться також В Україні розпочали пілотування реформи старшої школи 

Що відомо про реформу старшої школи?

  • З 1 вересня розпочався експериментальний проєкт – пілотування 12-річної школи в Україні. Він передбачає тестування нових програм.
  • Ще торік колективи з 30 ліцеїв почали підготовку до пілоту: створили візії своїх закладів, співпрацюючи із закордонними ліцеями, аналізують потреби та можливості тощо.
  • Сама ж реформа старшої профільної школи повноцінно розпочнеться з 2027 року.
  • Учні навчатимуться 12 років. Кожен школяр зможе обрати профіль, який йому цікавий. 