"Великі переваги": учні трьох львівських шкіл вчитимуться вже 12 років
- Три львівські школи беруть участь у пілотному проєкті МОН з реформи старшої школи.
- З наступного року учні цих шкіл навчатимуться не 11, а 12 років.
З наступного року у Львові учні трьох шкіл навчатимуться не 11, а 12 років. Ці заклади освіти долучились до пілотного проєкту МОН з реформи старшої школи.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення директора департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрія Закалюка.
Які школи братимуть участь у пілотуванні реформи?
До пілоту реформи у Львові долучились:
СЗШ №84;
школа "Лідер";
Львівська лінгвістична гімназія.
Уже із 2026 року старшокласники цих закладів навчатимуться 12 років.
Три школи Львова були відібрані в реалізацію пілотного проєкту з реформи старшої профільної школи. Тому дев'ятикласники нашого міста, які мають бажання вже з наступного року вибирати предмети і вчитися в профільних класах академічних ліцеїв, просимо звертатись до адміністрації своїх шкіл і брати участь крутому пілоті. Ви будете єдиними випускниками 2029 року, що теж матиме великі переваги для вас,
– заявив чиновник.
До слова, у Львові сформували попередню проєктну мережу закладів старшої профільної школи. До неї наразі увійшли 27 закладів освіти, які можуть стати академічними та науковими ліцеями.
Що відомо про реформу старшої школи?
- З 1 вересня розпочався експериментальний проєкт – пілотування 12-річної школи в Україні. Він передбачає тестування нових програм.
- Ще торік колективи з 30 ліцеїв почали підготовку до пілоту: створили візії своїх закладів, співпрацюючи із закордонними ліцеями, аналізують потреби та можливості тощо.
- Сама ж реформа старшої профільної школи повноцінно розпочнеться з 2027 року.
- Учні навчатимуться 12 років. Кожен школяр зможе обрати профіль, який йому цікавий.