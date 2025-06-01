У МОН розповіли, чи об'єднають Юридичну академію та Університет Мечникова в Одесі

У лютому 2025 року уряд України погодив приєднання Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені Мечникова. Однак Київський окружний адміністративний суд заборонив виконувати наказ МОН про реорганізацію.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів у коментарі 24 Каналу, яка ситуація зараз із об'єднанням цих двох вишів. Він наголосив, що розпорядження Кабінету Міністрів ухвалене і його ніхто не скасовував.

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Винницький зазначив: юридична особа "Національний університет "Одеська юридична академія" – у стані припинення.

Є суди, які зупиняють виконання наказу, які стосуються процесу приєднання, але Національний університет "Одеська юридична академія" – на стадії припинення. Відповідно він є приєднаний (до Одеського національного університету імені Мечникова, – ред.),

– повідомив посадовець.

І додав, що студентів та викладачів Академії зараз переводять до Одеського національного університету імені Мечникова.

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