Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів у коментарі 24 Каналу, яка ситуація зараз із об'єднанням цих двох вишів. Він наголосив, що розпорядження Кабінету Міністрів ухвалене і його ніхто не скасовував.

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Чи об'єднають Юридичну академію та Університет імені Мечникова в Одесі

Винницький зазначив: юридична особа "Національний університет "Одеська юридична академія" – у стані припинення.

Є суди, які зупиняють виконання наказу, які стосуються процесу приєднання, але Національний університет "Одеська юридична академія" – на стадії припинення. Відповідно він є приєднаний (до Одеського національного університету імені Мечникова, – ред.),

– повідомив посадовець.

І додав, що студентів та викладачів Академії зараз переводять до Одеського національного університету імені Мечникова.

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