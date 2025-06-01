Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів у коментарі 24 Каналу, яка ситуація зараз із об'єднанням цих двох вишів. Він наголосив, що розпорядження Кабінету Міністрів ухвалене і його ніхто не скасовував.
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Чи об'єднають Юридичну академію та Університет імені Мечникова в Одесі
Винницький зазначив: юридична особа "Національний університет "Одеська юридична академія" – у стані припинення.
Є суди, які зупиняють виконання наказу, які стосуються процесу приєднання, але Національний університет "Одеська юридична академія" – на стадії припинення. Відповідно він є приєднаний (до Одеського національного університету імені Мечникова, – ред.),
– повідомив посадовець.
І додав, що студентів та викладачів Академії зараз переводять до Одеського національного університету імені Мечникова.
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Реорганізація Одеської юракадемії: деталі
- Про плани щодо об'єднання двох вищезгаданих вишів стало відомо у лютому 2025 року.
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що реорганізація не вплине на студентів та викладачів, але торкнеться керівного складу, зокрема Сергія Ківалова.
- Посадовець заявив, що ухвалене рішення є логічним з огляду на зміни, які МОН впроваджує у вищій освіті, переглядаючи мережу закладів освіти.
- Однак столичний окружний адміністративний суд заборонив виконувати наказ МОН про реорганізацію.