Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Цим вступникам можуть відмовити у реєстрації на НМТ-2026
27 лютого, 22:35
4

Цим вступникам можуть відмовити у реєстрації на НМТ-2026

Марія Волошин
Основні тези
  • Окремих вступникам можуть відмовити в реєстрації на НМТ-2026.
  • Кому саме та з яких причин – читайте у новині. 

Наступного тижня стартує реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Тестування натомість розпочнеться у другій половині травня.

Окремим випускникам можуть відмовити у реєстрації. Про це повідомляє "Вступ-інфо" у телеграмі. 

Дивіться також У МОН зробили заяву про зменшення кількості завдань на НМТ та прохідних балів для вступу 

Кому можуть відмовити у реєстрації на НМТ?

Відмову вступник може отримати, якщо під час створення персонального кабінету він:

  • ️ вказав неправдиву інформацію;
  • ️ не завантажив усі необхідні документи;
  • ️ подав копії документів, що не відповідають вимогам законодавства.

Цікаво! Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З фізики – додали 2 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Також відмовити у реєстрації на тестування можуть у тому разі, якщо немає змоги забезпечити особливі (спеціальні) умови, зазначені в медичному висновку.

Офіційна відмова у такому разі дає можливість вступнику з особливими освітніми потребами складати вступний іспит безпосередньо в закладі освіти, куди він планує вступати, 
– зазначили у повідомленні. 

Дивіться також Шанс не для всіх: чи потрібно складати НМТ для здобуття другої вищої освіти 

Як відбуватиметься реєстрація на мультитест?

  • Реєстрація на НМТ відбуватиметься онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

  • Персональний кабінет можна створити автоматично через Дію або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

  • Передбачили два періоди реєстрації – основний та додатковий.

  • Основний триватиме з 5 березня до 2 квітня включно. Додатковий – протягом 11 – 16 травня.

  • Запрошення на тестування розмістять у персональних кабінетах

Дивіться також Коли в Україні повернуть ЗНО, і чи буде НМТ у межах двох днів 

Як відбуватиметься НМТ-2026?

  • У 2026 році учасники НМТ складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

  • Основна сесія буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.

  • Мультитест буде протягом одного дня у межах двох етапів.

  • Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

  • Принципових системних змін у тести НМТ у 2026 році не вноситимуть.