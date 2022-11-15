В одному з обласних центрів Західної України скасували навчання у школах

15 листопада 2022 , 16:55
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Джерело:

Суспільне

15 листопада в одному з обласних центрів Західної України скасували навчання у закладах освіти. Усе через повідомлення про "замінування".

Так, у Рівному перевіряють повідомлення про вибухівку у школах, ліцеях та гімназіях. На місцях присутні відповідні служби. 

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Заклади освіти Рівного "замінували"

За словами речниці Нацполіції області Марії Юстицької, вибухотехніки та правоохоронці обстежують усі заклади міста. Є інформація, що в одному з них може бути вибухівка. 

Водночас начальник управління освіти міста Богдан Турович зазначив, що сьогодні навчання у школах скасували. Батьків просять забрати дітей зі шкіл.

Інформацію підтвердив мер Рівного Олександр Третяк. Він просить батьків зберігати спокій і бути на зв'язку з педагогами. 

"Закладена вибухівка": у Львові третій день поспіль "мінують" школи

У Львові кілька днів поспіль "мінували" навчальні заклади

  • 8 листопада школи Львова отримали повідомлення про "замінування".
  • Повідомлення надійшло о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.
  • На місці працювали усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей.
  • Як відомо, "мінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.
  • 9 листопада школи та садки міста Лева знову отримали тривожне повідомлення.
  • Анонім сповістив про чергове "замінування" навчальних закладів.
  • Правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряли місця, де ймовірно могли бути вибухові пристрої.
  • Учнів та вчителів евакуювали з навчальних закладів.
  • Близько 10:00 години 10 листопада анонім знову надіслав на пошту поліції електронного листа. У ньому повідомив, що в кількох школах Львова закладена вибухівка.
  • Як встановили правоохоронці після перевірки, повідомлення виявилися фейковими.

Автор: Марія Волошин