В одному з обласних центрів Західної України скасували навчання у школах
Джерело:Суспільне
15 листопада в одному з обласних центрів Західної України скасували навчання у закладах освіти. Усе через повідомлення про "замінування".
Так, у Рівному перевіряють повідомлення про вибухівку у школах, ліцеях та гімназіях. На місцях присутні відповідні служби.
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Заклади освіти Рівного "замінували"
За словами речниці Нацполіції області Марії Юстицької, вибухотехніки та правоохоронці обстежують усі заклади міста. Є інформація, що в одному з них може бути вибухівка.
Водночас начальник управління освіти міста Богдан Турович зазначив, що сьогодні навчання у школах скасували. Батьків просять забрати дітей зі шкіл.
Інформацію підтвердив мер Рівного Олександр Третяк. Він просить батьків зберігати спокій і бути на зв'язку з педагогами.
"Закладена вибухівка": у Львові третій день поспіль "мінують" школи
У Львові кілька днів поспіль "мінували" навчальні заклади
- 8 листопада школи Львова отримали повідомлення про "замінування".
- Повідомлення надійшло о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.
- На місці працювали усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей.
- Як відомо, "мінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.
- 9 листопада школи та садки міста Лева знову отримали тривожне повідомлення.
- Анонім сповістив про чергове "замінування" навчальних закладів.
- Правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряли місця, де ймовірно могли бути вибухові пристрої.
- Учнів та вчителів евакуювали з навчальних закладів.
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Близько 10:00 години 10 листопада анонім знову надіслав на пошту поліції електронного листа. У ньому повідомив, що в кількох школах Львова закладена вибухівка.
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Як встановили правоохоронці після перевірки, повідомлення виявилися фейковими.