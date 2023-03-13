Історичним мечем по кремлівській пропаганді: чому важливо перейменувати "Росію" на "Московію"

Днями глава Української держави Володимир Зеленський розглянув петицію про перейменування країни-агресора. Авторка петиції – Валерія Шахворостова – запропонувала офіційно змінити назву "Росія" на "Московія".

Також у петиції пропонують замінити термін "російський" на "московський", а "Російська федерація" на "Московська федерація". Зеленський при цьому доручив прем'єрові опрацювати це питання в історико-культурному контексті та з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки.

Чому зараз варто відновити історичну справедливість та перейменувати Росію на Московію, читайте на 24 Каналі.

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Чому варто перейменувати "Росію" на "Московію"

Реакція Володимира Зеленського на цю ініціативу викликала гучне "виття на болотах". Дмітрій Мєдвєдєв у притаманному йому стилі пригрозив перейменувати Україну. При цьому запропонував аж три варіанти: "Хохляндія", "Малороссія" і "Schweinisch Bandera-Reich". Найбільш імовірним назвав останній.

До слова, не так давно – 30 Листопада 2022 року – посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Україна може офіційно називати Росію Московією. І наголосив: "Що нам заважає повернути Московії її історичну назву? Нинішня все одно вкрадена".

Історики та активісти при цьому переконані, що ініціатива повернення до вжитку в Україні назви "Московія! – це всього лиш відновлення історичної справедливості. Адже "Росія" – це греко-візантійська назва Русі, тобто України, остаточно вкрадена московитами в 1721 році. Так, останні воювали за спадщину Київської Русі і неодноразово намагалися називатись "государями всєя русі". А свою країну "россійскім" або "русскім" царством, пише АрміяІнформ.

Хто вкрав в українців історичний топонім

Мовознавці нагадують: Московія – це латинська назва (moscovia), що фігурує на багатьох історичних європейських мапах XVI – XIX століття.

Що цікаво: український архієпископ, письменник, ректор Києво-Могилянської академії та великий прихильник Петра l Феофан Прокопович у трагікомедії "Володимир" (1705 рік) згадав слово "Росія", яке стосувалося тільки Київської митрополії. Але після Полтави і поразки Мазепи у 1709 році Київ у творчості Прокоповича зник. Для нього "Росією" стало тільки московське царство, що дуже сподобалося Петру I.

Професор, заслужений діяч науки і техніки України Петро Кралюк також наголошував, що термін Росія як назва держави почав фігурувати з 1721 року. Тоді з'явилася Російська імперія, яка прийшла на зміну Московського царства.

Українці й далі часто себе називали руссю, русинами, натомість жителів колишнього Залісся – москалями, московітами. Сам же термін "росіянин" для означення населення колишнього Залісся-Московії утверджувався в Російській імперії, а пізніше в Радянському Союзі. Цей термін украдений у нас, українців. І його нам облудно нав'язали з допомогою імперських державно-політичних структур для ідентифікації заліщуків-московітів,

– акцентував Кралюк.

Після розпаду СРСР вже у 1991 році "Російську радянську федеративну соціалістичну республіку" перейменували на "Російську федерацію". Таким чином Московія шляхом кількох перейменувань перетворилася на сучасну Росію. Тому зараз, переконані історики, нічого поганого у відновленні історичної правди немає. Зрештою, національні назви окремих держав можуть відрізнятися від міжнародних.

Чому так важливе відновлення справедливості саме зараз

"Офіційна зміна назви держави – це потужний інформаційний хід на міжнародному рівні. Він створить у Росії та інших країнах запит на запитання: "Що таке Московія? Чому українці перейменували Росію на Московію?". Це запустить хвилю пошуку інформації,

– переконана авторка вищезгаданої петиції Валерія Шахворостова.

На її думку, разом із пошуком "Московія" відкриються історичні факти створення російської та Української держав. Ті факти, які або замовчуються, або викривляються кремлівською пропагандою.

Це приведе до розвіювання кремлівських міфів щодо історичного минулого "вєлікава русскава народа" для росіян і громадян інших держав, що вважали Україну й росію "єдиним цілим". Це надважливий крок в інформаційній війні, який допоможе Україні перемогти",

– додала Шахворостова.