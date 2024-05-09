Кремінь розповів, у яких школах в Україні досі вивчають російську мову

В Україні досі є школи, у яких вивчають російську мову. Вони у розташовані у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь. І уточнив, що мовиться про декілька закладів освіти – 45 класів та 768 дітей.

Дивіться також Мовний омбудсмен висловився "за" перехід до наступальної українізації

Де в Україні ще вивчають російську мову у школах

Мовний омбудсмен зазначив, що ця статистика є незначною.

За останні два роки у 100 разів зменшилася кількість здобувачів освіти, які навчалися російською мовою або вивчали російську як окремий предмет,

– уточнив він.

І додав, що в Україні є менш ніж тисяча таких учнів у кількох областях.

Це 768 здобувачів освіти. Йдеться про декілька шкіл і 45 класів у Харківській та Дніпропетровській областях. Це дані станом на початок навчального року, можливо, протягом цього часу щось змінилося,

– розповів Кремінь.

Мовний омбудсмен також наголосив, що держава не бореться з російською мовою, а намагається утверджувати українську, аби вона була в кожному куточку України.