"За звичкою": скільки українців підтримує вилучення російських авторів зі шкільної програми

Усе більше українців підтримують вилучення російських авторів зі шкільної програми. Однак чимало наших співвітчизників і надалі за звичкою споживає російський культурний продукт.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

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Скільки українців підтримує вилучення російських авторів зі шкільної програми

38% українців вважають, що російських авторів узагалі не треба вивчати в наших школах (від 60% на заході до 10% на півдні країни). Позитивно до цього ставиться 7% українців (до 2% на заході до 16% на сході).

При цьому 10% громадян України вважає, що варто продовжувати вивчати російських авторів, але якщо вони не мали антиукраїнських поглядів (від 5% на заході до 23% на півдні України). А 11% – за те, щоб залишити тих авторів, які пов'язані з Україною (від 7% на заході до 15% на півдні та сході).

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Що цікаво: що молодші респонденти, то частіше вони проти росіян у шкільній програмі. Серед молоді таких 46%.

Соціологи також пояснили, що українці, які навіть під час повномасштабної війни з Росією продовжують споживати культурний продукт Росії, роблять це здебільшого за звичкою.

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