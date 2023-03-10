"За звичкою": скільки українців підтримує вилучення російських авторів зі шкільної програми
Джерело:Інтерфакс-Україна
Усе більше українців підтримують вилучення російських авторів зі шкільної програми. Однак чимало наших співвітчизників і надалі за звичкою споживає російський культурний продукт.
Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.
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Скільки українців підтримує вилучення російських авторів зі шкільної програми
38% українців вважають, що російських авторів узагалі не треба вивчати в наших школах (від 60% на заході до 10% на півдні країни). Позитивно до цього ставиться 7% українців (до 2% на заході до 16% на сході).
При цьому 10% громадян України вважає, що варто продовжувати вивчати російських авторів, але якщо вони не мали антиукраїнських поглядів (від 5% на заході до 23% на півдні України). А 11% – за те, щоб залишити тих авторів, які пов'язані з Україною (від 7% на заході до 15% на півдні та сході).
Що цікаво: що молодші респонденти, то частіше вони проти росіян у шкільній програмі. Серед молоді таких 46%.
Соціологи також пояснили, що українці, які навіть під час повномасштабної війни з Росією продовжують споживати культурний продукт Росії, роблять це здебільшого за звичкою.
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Скільки українців підтримує викладання російської у школах
- 6% опитаних українців переконані, що російську треба вивчати більше, ніж інші іноземні мови. 3% впевнені, що на рівні з українською.
- Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.
- Соціологи уточнюють, що у порівнянні з 1998 та 2009 роками ставлення українців до вивчення російської у школах суттєво змінилися.
- Зараз кількість людей, які вважають, що російську мову треба взагалі виключити зі шкільних програм, зросла у кожному регіоні.