Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
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Сколько украинцев поддерживает изъятие российских авторов из школьной программы
38% украинцев считают, что российских авторов вообще не нужно учить в наших школах (от 60% на западе до 10% на юге страны). Положительно к этому относятся 7% украинцев (до 2% на западе до 16% на востоке).
При этом 10% граждан Украины считает, что следует продолжать изучать российских авторов, но если у них не было антиукраинских взглядов (от 5% на западе до 23% на юге Украины). А 11% за то, чтобы оставить тех авторов, которые связаны с Украиной (от 7% на западе до 15% на юге и востоке).
Что интересно: чем младше респонденты, тем чаще они против россиян в школьной программе. Среди молодежи таковых 46%.
Социологи также объяснили, что украинцы, которые даже во время полномасштабной войны с Россией продолжают употреблять культурный продукт России, делают это в основном по привычке.
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Сколько украинцев поддерживает преподавание русского в школах
- 6% опрошенных украинцев убеждены, что русский нужно изучать больше, чем другие иностранные языки. 3% уверены, что на уровне с украинским.
- Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии.
- Социологи уточняют, что по сравнению с 1998 и 2009 годами отношение украинцев к изучению русского языка в школах существенно изменилось.
- Сейчас количество людей, считающих, что русский язык нужно вообще исключить из школьных программ, выросло в каждом регионе.