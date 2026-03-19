Десятки тисяч книг знищені: росіяни пошкодили бібліотеку на Чернігівщині
- Російський дрон атакував Новгород-Сіверський, пошкодивши міську бібліотеку.
- Знищено 24 тисячі книг.
Днями російський дрон атакував центр міста Новгород-Сіверський у Чернігівській області. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала міська бібліотека.
Також знищено 24 тисячі книг. Про це Суспільному розповіла директорка бібліотеки Тетяна Костюкова.
Які наслідки атаки?
Директорка бібліотеки розповіла, що станом на 1 січня цього року книжковий фонд Новгород-Сіверської міської бібліотеки налічував 25 тисяч примірників. Росіяни днями знищили 24 тисячі книг. Частина згоріла, частину залили водою під час ліквідації пожежі.
Костюкова також зауважила, що їхній книжковий фонд оцінювали у 250 тисяч гривень. Збитки ще не підрахували. Вони звернулися по допомогу – поповнити книжковий фонд бібліотеки. Вже відгукнулися і бібліотеки, і небайдужі люди.
Пошкоджена міська бібліотека у Новгороді-Сіверському / Тетяна Костюкова
Директорка бібліотеки уточнила, що запропонували допомогу з літературою із Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого та Наукової бібліотеки імені Вернадського. Там є великі обмінно-резервні фонди.
Пропонували переглянути їх, щоб, можливо, відібрати літературу і для нас. До того ж, виявляється, ми стали переможцями конкурсу благодійного фонду Бібліотечна країна,
– зауважила Костюкова.
До слова, Новгород-Сіверська міська бібліотека розташована у домі купця Медведєва – історичній будівлі кінця XIX – початку XX століття. Другий поверх, де була бібліотека, зруйнований.
Які ще освітні заклади пошкоджені росіянами?
- У середині січня російський ударний дрон пошкодив інфраструктуру Національного університету "Львівська політехніка", повідомили на сторінці вишу у фейсбуці.
Вибухова хвиля пошкодила вікна у п'ятому та шостому навчальних корпусах ЗВО.
Також зазнав пошкоджень Львівський професійний ліцей залізничного транспорту.
Також у січні росіяни пошкодили Херсонський державний університет.
- Загалом торік понад 340 закладів освіти в Україні були пошкоджені або знищені цьогоріч через повномасштабну війну, повідомили в ЮНІСЕФ.