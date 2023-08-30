"Похищение" учителей и красные дорожки: как красиво организовать линейку на 1 сентября
Уже 1 сентября ученики и учителя, несмотря на войну, смогут собраться на торжественную линейку по случаю старта нового учебного года. Часть присоединится к торжествам на День знаний дистанционно.
24 Канал собрал оригинальные сценарии линеек для учеников и учителей на 1 сентября. Также рассказываем, как и чем креативно заменить эти линейки.
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Сценарии линейки на 1 сентября 2023
Этот сценарий общешкольной торжественной линейки, посвященной Дню знаний, будет полезен педагогам-организаторам. Он посвящен встрече с друзьями и учителями, радости общения, знакомству с новыми учебными предметами, познанию неизвестного и интересного. И напомнит выпускникам, что это их последнее первое сентября в родной школе как ее учеников.
Что организовать вместо линейки – креативные идеи
Вы также можете организовать нестандартное начало обучения. И вот какие креативные идеи вам в этом помогут.
Красный ковер
Вместо стандартных торжеств 1 сентября можно организовать, как в США, Red Carpet Day. Красная дорожка всегда ассоциируется с популярными событиями или премьерами. Такое торжество сделает возвращение в школу особенным для детей. Красный ковер можете постелить у входа в школу. Учеников все будут приветствовать громкими аплодисментами. А в самой школе можете организовать фотозону.
"Похищение" учителей
Как вариант – организация пикника вместо праздничной первосентябрьской линейки. Как это сделали ученики одной из киевских школ. Школьный двор можно разделить на зоны для разных классов. Там дети могут общаться, послушать лекции или порисовать. Что интересно, 11-классники могут даже переодеться у пиратов и "похитить" учителей. Чтобы освободить педагогов, младшие ученики должны выполнить различные интеллектуальные задачи.