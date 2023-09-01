Не портите суржиком праздник: как правильно по-украински говорить о Дне знаний

1 сентября стартовал новый учебный год почти в 13 тысячах украинских школ. Ученики будут учиться очно, дистанционно или по смешанному формату.

Сегодня они вместе с родителями и учителями отмечают День знаний – также оффлайн или онлайн. Вместо этого 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" расскажет, какими суржиковыми словами не стоит "грешить" в этот первосентябрьский день.

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Как празднуют День знаний 2023 в Украине

1 сентября 2023 не во всех городах и регионах Украины состоятся праздничные линейки. Из-за сложной ситуации безопасности многие ученики и учителя не будут праздновать старт нового учебного года. В некоторых школах при этом традиционные линейки заменили экскурсиями, путешествиями, квестами и сборами для ВСУ.

Как правильно по-украински говорить о Дне знаний

Так, в сороковой подборке расскажем вам о частых ошибках, которые можно услышать в рассказах о Дне знаний. Также предложим запомнить правильные варианты, чтобы вы навсегда избавились от суржиковых слов.

День знаній – День знань;

ученікі – учні;

учітєля – вчителі;

собралися – прийшли, зібралися;

празнічний – святковий;

Прежде всего, запомните: "з нагоди Дня знань на святкову лінійку прийшли, зібралися учні та вчителі" (укр.). А не "з нагоди Дня знаній на празнічну лінійку собралися ученікі і учітєля".

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приймати участь – брати участь;

подарити – подарувати;

Учащиеся при этом "беруть участь у святі" (укр.) и могут "подарувати" (укр.) учителям цветы. А не "приймають участь" (укр.) и "будуть дарити" (укр.) цветы.

успокоїти – втихомирити, заспокоїти;

получив зауваження – одержав, отримав зауваження;

мішати – заважати;

Учителя при этом пытаются "втихомирити, заспокоїти" (укр.) свой класс, а не "успокоїти" его. Отдельные ученики даже могут "отримати" (укр.) замечания, а не "получити" (укр.), потому что "заважають, а не мішають" (укр.).

отримувати освіту – здобувати освіту;

учбовий заклад – навчальний заклад;

в адрес школи – про школу;

Также не забывайте: ученики "здобувають" (укр.) образование, а не "отримують" (укр.) его в выбранном "навчальному" (укр.), а не "учбовому" (укр.) заведении. И говорят много хорошего "про свою школу, а не в її адрес" (укр.).

Так что хорошего и спокойного вам начала нового учебного года, дорогие ученики и учителя. И в такой праздничный день и потом следите, чтобы вы и ваши коллеги и одноклассники рассказывали о Дне знаний 2023 без суржика!