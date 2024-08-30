Часть учебных заведений в Украине отказалась от проведения торжеств по случаю 1 сентября. В других вместо этого, если позволяет ситуация с безопасностью в регионе, ученики, учителя и родители встретятся на торжественной линейке по случаю праздника, отмечает Образование 24.

Смотрите также На какую тему проведут первый урок в школах Украины

Сценарий линейки на 1 сентября в школе

Во время торжественной линейки ученики переступают "порог" нового класса, а первоклассники начинают новый этап в жизни и знакомятся со школой, одноклассниками, учителями. Поэтому для них этот день особенный и запомнится надолго.

Ученики и учителя, даже во время войны, удивляют интересными идеями и креативлять, продумывая интересные и незабываемые сценарии линейки на 1 сентября.

Можно, как обычно, организовать просто праздничную линейку: поздравить всех участников праздничного действа с началом нового учебного года. Так, "День Знаний – это особенный праздник! Это встреча с друзьями и учителями, радость от общения, знакомство с новыми учебными предметами, познание неизвестного и интересного". Особенно трепетным этот праздник станет для одиннадцатиклассников и первоклассников, для которых этот будет первый и финальный учебный год в школе соответственно.

При этом прежде всего не забывайте, благодаря кому вы можете отмечать на свободной своей земле этот праздник. Минутой молчания почтите память павших Героев, которые отдали жизнь за Украину. Также пригласите на праздник воинов, которые сейчас защищают нашу землю от агрессора, и ветеранов.

Креативные идеи

Если же вам давно не интересны стандартные торжества и вы любите покреативить всем классом, можете во время линейки организовать интересные квесты, конкурсы и даже превратить 1 сентября в своей школе на маленькую церемонию вручения наград лучшим. В частности, своим учителям.

Можно и стоит организовать интересные интеллектуальные конкурсы между классами. Для этого понадобится перечень вопросов из школьной программы и ваши интересные и правильные ответы – и награда для класса обеспечена.

Вместо торжественной линейки можно организовать обычный безопасный пикник на территории школы и поделиться интересностями о своем лете и планах на этот учебный год.

Если же вы все же хотите торжественно пройти на линейке, можете сделать это оригинально – по красной дорожке – как звезды.